Orietta Berti al Grande Fratello Vip 7/ Esclusivo: firmato contratto da opinionista

Orietta Berti nuova opinionista del Grande Fratello Vip 7

Orietta Berti nuova opinionista del Grande Fratello Vip 7? Mancherebbe solo l’annuncio per sancire in maniera ufficiale lo sbarco della cantante in Mediaset in una veste inedita, quella appunto di “spalla” di Alfonso Signorini al Gf Vip. Tra l’altro si tratterebbe di un grande colpo per il conduttore, che vuole affiancare Orietta Berti a Sonia Bruganelli. Alle voci circolate nelle ultime ore se ne aggiunge una che IlSussidiario.net ha raccolto in esclusiva: Orietta Berti avrebbe già firmato il contratto per partecipare alla prossima edizione del reality di Canale 5 in veste di opinionista.

Non solo. Siamo in grado di rivelarli che la firma dalla più amata della tv italiana sarebbe stata apposta proprio questa mattina. Mancano diversi mesi all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip 7, ma evidentemente i lavori sono già abbondantemente in corso per prepararla nel migliore dei modi. Questi giorni sono stati, dunque, decisivi per definire il duo di opinioniste di Alfonso Signorini, mentre nel frattempo si lavora al cast del Gf Vip.

Orietta Berti, contratto firmato per il Grande Fratello Vip 7

Le ultime ore sono state caratterizzate anche dalle voci riguardanti un rifiuto da parte di Giulia De Lellis al ruolo affidato ora a Orietta Berti. Rumors smentiti da Alfonso Signorini, che sul suo profilo Instagram ieri ha scritto di non aver mai contattato l’influencer. “Ci pensai quattro anni fa per la prima edizione. Glielo proposi, ma purtroppo la cosa non andò in porto. Tutto qua”, ha detto il conduttore chiudendo definitivamente la questione. E l’avrebbe chiusa anche con Orietta Berti, assicurandosi il suo approdo in Mediaset.

Fino a qualche ora fa TvBlog parlava di una lunga trattativa per la firma di un contratto per le prossime due edizioni del reality, precisando che il contratto con Mediaset sarà esclusivo, quindi la cantante non potrebbe più partecipare né a Che tempo che fa, dove era ospite fissa dal 2016, né ad una eventuale seconda stagione di Quelle brave ragazze su Sky Uno. Inoltre, potrebbe essere impegnata in uno show tutto su di lei, come accaduto per Iva Zanicchi. A prescindere dai dettagli del contratto, IlSussidiario.net è in grado di anticipare in esclusiva che la trattativa per portarla al Grande Fratello Vip 7 come opinionista sarebbe terminata positivamente, suggellata dalla firma di Orietta Berti sul contratto con Mediaset.











