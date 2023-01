OMELIE LAICHE/ Noi, di fronte alla saggezza di Maria pensando a Dante

L’Antifona dice: “Salve, Madre santa: hai dato alla luce il Re che governa il cielo e la terra nei secoli dei secoli”. È così? Il Re governa il cielo e la terra nei secoli dei secoli? Alla prova dei fatti sembrerebbe di no. La preghiera di Colletta usa una bella espressione: “verginità feconda di Maria”. Il pensiero va a Dante: “Vergine Madre, figlia del tuo figlio, umile e alta più che creatura, termine fisso d’etterno consiglio, tu se’ colei che l’umana natura nobilitasti sì, che ’l suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si raccese l’amore, per lo cui caldo ne l’etterna pace così è germinato questo fiore. Qui se’ a noi meridïana face di caritate, e giuso, intra ‘mortali, se’ di speranza fontana vivace. Donna, se’ tanto grande e tanto vali, che qual vuol grazia e a te non ricorre, sua disïanza vuol volar sanz’ ali. La tua benignità non pur soccorre a chi domanda, ma molte fïate liberamente al dimandar precorre. In te misericordia, in te pietate, in te magnificenza, in te s’aduna quantunque in creatura è di bontate”.

Il Ritornello del Salmo è molto bello: “Dio abbia pietà di noi e ci benedica”. Ma alcuni versetti dello stesso cozzano con la realtà: “Gioiscano le nazioni e si rallegrino, perché tu giudichi i popoli con rettitudine, governi le nazioni sulla terra. Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra”. San Paolo è da riportare per intero: “Fratelli, quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la Legge, per riscattare quelli che erano sotto la Legge, perché ricevessimo l’adozione a figli. E che voi siete figli lo prova il fatto che Dio mandò nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio, il quale grida: ‘Abbà! Padre!’. Quindi non sei più schiavo, ma figlio e, se figlio, sei anche erede per grazia di Dio”.

C’è nelle letture di oggi un punto nevralgico, che urla verità: “Molte volte e in diversi modi nei tempi antichi Dio ha parlato ai padri per mezzo dei profeti; ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio”.

Il Vangelo, secondo Luca, presenta Maria, la festeggiata di oggi, che, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. “In quel tempo, [i pastori] andarono, senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, com’era stato detto loro. Quando furono compiuti gli otto giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall’angelo prima che fosse concepito nel grembo”.

