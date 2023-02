Omicidi nell’alta società Memorie segrete/ Su Rai 2 il film con Fritz Wepper

Omicidi nell’alta società Memorie segrete, film di Rai 2 diretto da Peter Sämann

Omicidi nell’alta società Memorie segrete appartiene alla serie televisiva in lingua tedesca e andrà in onda oggi, sabato 4 febbraio, su Rai 2 a partire dalle ore 16:35. Si tratta di un film di genere giallo/poliziesco e prodotta tra Austria e Germania, che è andata in onda per dieci anni dal 2007 al 2017 mentre in Italia la messa in onda è iniziata nel 2010.

Dei quindici episodi, tutti circa della durata di un film, che compongono la prima stagione, Memorie segrete è il numero 9, è diretto dal regista Peter Sämann. Il titolo della serie TV riprende il fatto che molti degli omicidi su cui investiga il protagonista, avvenuti per lo più nei dintorni di Monaco di Baviera, sono compiuti in ambienti agiati e riguardano gente altolocata. A fare da protagonista al prodotto seriale, nei panni dello psichiatra (che si ritrova puntualmente coinvolto nelle indagini) Wendelin Winter, c’è l’attore Fritz Wepper, che recita insieme alla co-protagonista, nonché figlia, Sophie Wepper. Padre e figlia Wepper hanno collaborato anche in occasione di altri film televisivi, come Un ciclone in convento e Dream Hotel.

Omicidi nell’alta società Memorie segrete, la trama del film

In questo nono episodio, chiamato Omicidi nell’alta società Memorie segrete (Der Fluch der bösen Tat in lingua originale), lo psichiatra Wendelin Winter viene ospitato nella città di Tubinga dal professore, nonché suo amico, Silberberg, per scrivere un suo memoir. Arrivato da lui dopo il viaggio, però, trova il suo amico morto, e sebbene si pensi inizialmente a un arresto cardiaco avvenuto prima che arrivasse, lo psichiatra non esclude l’ipotesi di un omicidio. Winter inizia così a scavare nella vita e nelle ‘memorie’ del suo amico professore, per far così chiarezza sulla sua morte.

L’episodio Memorie segrete si distingue, almeno per alcuni aspetti, dalle puntate precedenti della stagione di cui è parte. In particolar modo, in quest’episodio il mistero della morte del professore appare più fitto, e di conseguenza il caso più elaborato e complesso da risolvere e inserito all’interno di una trama ben più strutturata rispetto al canone proposto precedentemente dalla serie. Questo episodio è stato trasmesso per la prima volta in Italia nel novembre 2013 su Rai Premium, e così come il resto della serie TV è visibile anche su RaiPlay.











