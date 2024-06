Omicidio Bibbiano: 41enne uccide un 61enne a coltellate/ Folla tenta di linciare il presunto assassino

Grave episodio di cronaca nera avvenuto nelle scorse ore in quel di Bibbiano, località della provincia di Reggio Emilia: un uomo è stato ucciso dopo una lite. Secondo quanto riporta Il Resto del Carlino attraverso il proprio sito web, l’episodio sarebbe avvenuto al termine di una lite che, come spesso e volentieri avviene in questi casi, sarebbe scaturita per futili motivi. L’omicidio sarebbe avvenuto nella tarda serata di ieri, attorno alle ore 23:00 di venerdì 7 giugno del 2024, in una palazzina situata in quel del numero 6 di via Corradini, nel centro del paese reggiano.

Il condominio, come fa notare Il Resto del Carlino, sorge infatti a pochi metri dal municipio e nei pressi della piazza centrale, di conseguenza si tratta di una zona centralissima di Bibbiano. Secondo le indiscrezioni riportate, la vittima ha 61 anni ed ha origini albanesi; sembra che la stessa fosse andata a trovare la nipote che è poi la vicina di casa dell’aggressore, un 41enne italiano residente appunto nel comune reggiano.

OMICIDIO BIBBIANO: 41ENNE UCCIDE UN 61ENNE A COLTELLATE. COSA E’ SUCCESSO

In base alla ricostruzione effettuata sembra che fra i due sia scoppiata una lite dopo un atteggiamento ritenuto derisorio dell’italiano nei confronti dell’albanese. I due avrebbero quindi iniziato a litigare violentemente dopo di che sarebbe comparso un coltello e il 61enne albanese sarebbe rimasto ferito a morte. Dopo che è stato commesso l’omicidio e si è sparsa la voce, una folla di parenti e amici della vittima si è radunata sotto l’abitazione del 41enne e si sono verificati dei momenti di tensione in quanto la stessa folla ha tentato di linciare l’italiano.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri che a fatica sono riusciti a contenere le persone inferocite, creando un cordone per portare via il presunto omicida. Stando a quanto riferito dagli inquirenti l’arma del delitto sarebbe un semplice coltello da cucina che il 41enne avrebbe preso dal proprio appartamento dove viveva assieme alla madre: l’arma è stata sequestrata dai carabinieri.

OMICIDIO BIBBIANO: 41ENNE UCCIDE UN 61ENNE A COLTELLATE. ATTESI ULTERIORI AGGIORNAMENTI

Secondo Il Resto del Carlino pare che l’italiano avesse dei precedenti per alcuni furti seriali commessi in alcuni supermercati di Bibbiano. L’uomo, una volta arrestato, è stato portato in Procura per l’interrogatorio dopo di che è stato formalmente fermato con l’accusa di omicidio volontario aggravato e portato in quindi carcere. Secondo altre precisazioni pare che i colpi inferti al 61enne albanese poi morto sarebbero stati diversi anche se a riguardo non vi sono dei dettagli più precisi. Non è inoltre chiaro se anche la vittima avesse un’arma bianca o meno.

Tutti dettagli che sicuramente emergeranno nelle prossime ore, e che chiariranno la questione anche se, stando a quanto emerso fino ad ora, sembrerebbe trattarsi di un classico caso di lite sfociata nel sangue. Nel frattempo il 41enne rimane in carcere a Reggio Emilia in attesa poi dell’interrogatorio di garanzia e della convalida del fermo che quasi sicuramente arriverà visti i gravi indizi a suo carico.











