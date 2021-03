Omicidio Ilenia Fabbria/ Figlia Arianna: “Voglio parlare con il killer. Mio padre…”

Arrivano dei nuovi aggiornamenti sull’omicidio di Ilenia Fabbri, il dramma che ha sconvolto la comunità di Faenza. La figlia della vittima, Arianna, ha chiesto un confronto con il padre Claudio Nanni, mandante del delitto, ma non solo: come riportato dai colleghi de Il Resto del Carlino, la giovane ha chiesto di poter parlare con l’assassino della madre, Pierluigi Barbieri.

Festa del papà 2021/ Frasi d'auguri e citazioni speciali: Andrea Bocelli, Valvano...

Una richiesta negata: il magistrato infatti ha bocciato le richieste formali presentate dalla 21enne tramite il suo legale, l’avvocato Veronica Valeriani. La motivazione è chiara: Arianna è una delle principali testimoni del caso e non è da escludere il rischio di inquinamento probatorio.

GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI SULL’OMICIDIO DI ILENIA FABBRI

Attese novità nel corso delle prossime ore sugli sviluppi sull’omicidio di Ilenia Fabbri. Ricordiamo che Claudio Nanni ha ammesso di aver dato l’incarico a Barbieri ma solo per spaventare la vittima e in cambio di 2 mila euro. La figlia Arianna ha creduto a questa versione, come confidato ai microfoni di Mattino 5: «Io so che non voleva ammazzarla, lui me lo ha detto. Ha sbagliato a fare questa putt*nata di fargli paura, ma il problema non è mio padre: il problema è Pierluigi Barbieri». Quest’ultimo, conosciuto come “lo zingaro”, ha sempre sostenuto di aver avuto il mandato di uccidere Ilenia Fabbri in cambio di 20 mila euro e un’automobile: versione confermata oggi nell’interrogatorio durato due ore nella Questura di Ravenna.

Morte Losito “Tarallo ha chiesto a pm di essere sentito”/ Cosa rischiano Adua e Morra

LEGGI ANCHE:

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi, Mattarella e l'Unità d'Italia: “Siamo coesi e uniti”

© RIPRODUZIONE RISERVATA