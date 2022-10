Omicidio Mattia Caruso/ Dj del paese “Ho visto Valentina quella sera, era fredda…”

Ampio focus questa mattina a Mattino Cinque, su Canale 5, sul caso di Mattia Caruso, il giovane ragazzo che sarebbe stato ucciso dalla fidanzata Valentina con una coltellata. Il programma condotto da Federica Panicucci ha sentito varie persone, a cominciare dal deejay che la sera dell’omicidio ha suonato nel locale dove Mattia e Valentina sono stati visti per l’ultima volta prima della morte del ragazzo di Padova. Il dj ha incontrato Valentina in caserma, dopo essere stato chiamato a testimoniare: “Quando ho visto Valentina le ho chiesto come stava il suo moroso, lei mi ha detto che era solo un amico, diceva che stava bene, ma io capivo che non me la stava raccontando giusta, i carabinieri mi hanno detto che si era preso una coltellata, poi sapevo che l’ambulanza andava piano e questo vuole dire che non c’era più niente da fare”.

E ancora: “Mi è apparsa super tranquilla e molto fredda, aveva l’aria di chi aveva fatto qualcosa e voleva nasconderlo”. Quindi sulla serata ha spiegato: “E’ stata una serata molto tranquilla, non è successo nulla come tutte le altre serata ai laghetti”. Emanuele Canta, inviato del programma di Canale 5, ha aggiunto: “Il dj ha raccontato tutti gli inquirenti, la prima cosa che ha detto è che secondo lui era stata Valentina, i sospetti li ha avuti immediatamente e il tenente gli ha risposto che servivano le prove. Nel locale (dove sono stati visti l’ultima volta Mattia e Valentina ndr) c’è una telecamera e si vede che nulla è accaduto, non c’è stata alcuna rissa e si vedono Mattia e Valentina andare via tranquilli, e le immagini smentiscono l’esistenza di una rissa”.

OMICIDIO MATTIA CARUSO, IL MISTERO DELLA CHIAMATA ALL’AMICO

Resta la chiamata del mistero ricevuta da un amico di Mattia Caruso, e in cui la vittima lo avvisava che ‘aveva fatto un casino’: “La telefonata è stata ricevuta quella sera alle 22:10, avevano forse lasciato da poco il locale, lo stesso amico non ha capito di cosa si trattasse, resta il mistero su ciò che voleva dire in quella telefonata”.

Mattino Cinque ha intervistato anche un altro testimone, che ha spiegato su quella serata: “Si ballava, qualche drink, si stava in compagnia e nulla di più, io sono andato via verso le 23 poi ho visto una macchina parcheggiata che sembrava un incidente, c’era un ragazzo fuori che stava male, era seduto… io sono andato via dritto, pensavo ad un incidente, i sanitari non erano ancora arrivati… quando ho saputo quello che è accaduto mi è dispiaciuto tanto, un ragazzo così morire non si sa come”. Mattino Cinque ha infine smentito l’esistenza di una chiamata della famiglia di Valentina a quella di Mattia Caruso, notizia circolante in queste ore: “Nessun contatto fra famiglie, l’unico contatto è stato da parte della famiglia di Mattia che ha chiamato il fratello di Valentina per riavere delle cose, nessuna telefonata è partita dalla famiglia di Valentina”.

