Omicidio Ostia, donna uccisa in casa con un colpo di fucile/ Fermato il marito 79enne

Nuovo femminicidio quello avvenuto oggi a Ostia. Una donna di 77 anni, Elena Di Maulo, è stata uccisa in casa con un colpo di fucile. L’omicidio si è consumato nel primo pomeriggio di oggi nella sua abitazione a Ostia Antica, in via Giulio Minervini. Il marito di 79 anni, Mauro Piunti, come rivela Leggo.it sarebbe attualmente in stato di fermo. Secondo le prime ricostruzioni, l’anziana sarebbe stata raggiunta da un solo colpo di fucile calibro 12 che l’avrebbe centrata all’altezza dell’ascella.

Il corpo senza vita della vittima sarebbe stato rinvenuto dalla badante che è entrata in casa con le chiavi, dando così prontamente l’allarme. Al loro arrivo, gli agenti hanno trovato il marito in stato confusionale, seduto sul divano e con accanto il fucile da caccia usato per uccidere. Stando a quanto riferito da fonti investigative, l’arma sarebbe regolarmente detenuta. L’uomo è stato quindi portato in commissariato per essere ascoltato dal magistrato di turno. Sul caso di omicidio sono in corso le indagini da parte degli agenti del commissariato di Ostia e della Squadra Mobile.

Omicidio Ostia, donna uccisa in casa: trovata in una pozza di sangue

Secondo le prime informazioni sul nuovo omicidio consumatosi a Ostia, pare che la vittima fosse da qualche settimana bloccata a letto dopo aver subito un intervento ad una gamba. La coppia aveva tre figli. Il corpo della donna è stato ritrovato dalla badante riverso a terra. Secondo altre fonti tra cui Quotidiano.net, l’allarme sarebbe stato dato dai vicini di casa dopo aver sentito gli spari provenire dall’abitazione dei due anziani. “Abbiamo sentito degli spari!”, avrebbero detto.

Al loro arrivo, tuttavia, i soccorritori del 118 hanno trovato la donna riversa in una pozza di sangue ed ogni tentativo di rianimarla si sarebbe rivelato vano. Nell’abitazione teatro del nuovo femminicidio sono in corso tutti gli accertamenti del caso con i rilievi da parte della polizia scientifica giunta sul posto. Ancora mistero sul movente, mentre il fucile da caccia sarebbe stato prontamente posto sotto sequestro.

