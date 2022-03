Omicidio Piera Napoli, la madre/ “Salvatore Baglione mai tradito, uccisa con ferocia”

La storia di Piera Napoli, mamma 32enne uccisa a coltellate da Salvatore Baglione, marito reo confesso a Palermo, è stata raccontata oggi nel corso della trasmissione La vita in diretta, dopo le ultime novità sul caso. La coppia da mesi era in crisi, tra liti e presunti tradimenti. “Quella mattina, l’ennesima discussione… Lei mi ha detto di non volermi perché amava il suo amante ed è andata in bagno”, ha confessato il marito dopo il delitto, “Sentendomi dire quelle parole, in preda a un raptus ho preso un grosso coltello che avevo preso al lavoro, mi sono recato in bagno ed ho accoltellato mia moglie in diverse parti del corpo mentre era seduta sul water”. Dieci in tutto le coltellate inflitte sul corpo della moglie ma, come scrivono gli inquirenti, l’uomo non la soccorre, interessato solo a ripulire la scena del delitto.

A scatenare la furia omicida, la confessione da parte di Piera Napoli di essere innamorata del suo amante con il quale aveva messaggiato la sera precedente. A fare scalpore sono le parole della madre del marito reo confesso, la quale ha cercato di alleggerire la posizione del figlio ribadendo i tradimenti della donna i quali avevano molto provato il marito.

Omicidio Piera Napoli, parla la madre della donna uccisa dal marito

Proprio durante il processo di questi giorni, come riferito dall’inviata de La vita in diretta, Ilenia Petracalvina, la madre e la sorella di Salvatore Baglione. Tutto ciò ha ovviamente creato una reazione molto dura da parte dei familiari di Piera Napoli. In qualche modo, la famiglia dell’uomo avrebbe accusato Piera di aver fatto in modo di provocare lei stessa questa tragedia, quasi a voler difendere l’azione criminale di Salvatore.

Adele, mamma di Piera, in questo momento è doppiamente arrabbiata e ai microfoni di Rai1 ha commentato: “Io non lo perdono nemmeno per questo, perché mi ha fatto seppellire mia figlia. E’ un dolore che io non auguro a nessuno!”. La donna spera che Salvatore non esca più dal carcere per ciò che ha fatto. “Lo ha fatto con cattiveria… uno che dice che l’amava, con tre figli e 15 anni di matrimonio”, ha aggiunto la madre della vittima. “Mi ha mandato una lettera dicendo che voleva il perdono, ma come si può perdonare una persona simile che mi ha spento mia figlia?”, ha domandato ancora la madre di Piera. Già qualche anno fa, ha ammesso la madre di Piera, “le aveva fatto la testa nera di botte e Piera purtroppo non l’aveva denunciato perché lui aveva detto che cambiava”. “La famiglia di lui sta cercando tutti questi presupposti su mia figlia. Che lo tradiva non è vero perché lo vogliono difendere”, ha tuonato la signora Adele. “Lo ha fatto con ferocia, con cattiveria. Per questo era lucido. Ha fatto un omicidio efferato, con cattiveria”, ha concluso.

