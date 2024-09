Come da indiscrezioni di stamane è stato confermato il carcere per Louis Dassilva, arrestato per l’omicidio Pierina Paganello. Lo ha annunciato Storie Italiane e lo scrive anche l’Ansa, quindi la notizia è ufficiale. La nuova era attesa da ieri ed è quindi arrivata pochi istanti fa, di conseguenza tutte le speranze di Valeria Bartolucci, ma anche del pool difensivo di Louis Dassilva, sono svanite: l’arrestato non verrà messo ai domiciliari come richiesto ma dovrà continuare a restare in carcere. Manuela Bianchi, in studio a Storie Italiane, ha commentato: “Avrei sperato diversamente ma sicuramente avranno valutato per il meglio per la situazione, non è il mio compito, non so come funzionano queste cose e avranno valutato che questa era la decisione migliore da prendere in questo momento anche se può far male alle persone che fanno bene a Louis, mentre “fa bene” a quelle persone convinte che lui sia colpevole, come la famiglia di mio marito”. Loris Bianchi sull’omicidio Pierina Paganelli e su Louis ha aggiunto: “Mi hanno detto di smetterlo di difenderlo perchè se è dentro hanno delle prove. Hanno probabilmente qualcosa che noi ancora non conosciamo”.

Eleonora Daniele ha spiegato che Manuela Bianchi ha avuto bisogno di uscire dallo studio dopo la notizia di Louis Dassilva, evidentemente molto provata dalla notizia. In seguito Manuela Bianchi è rientrata in studio e parlando di Valeria ha aggiunto: “Ho avuto dei dubbi, ha sempre ricostruito le vicende parlando di minuti…”. Poi ha aggiunto: “Molti potrebbero giudicare la mia reazione di oggi, se avessi avuto un grande amico che stava passando quanto sta passando lui, avrei avuto la stessa reazione. Io ho davanti a me l’immagine di mia suocera gigantesca, ho dentro sentimenti ed emozioni che sono tanti, non è solo uno verso Louis Dassilva. La mia famiglia sta soffrendo le pene dell’inferno, io anche, e in più c’era anche questa vicinanza con Louis che considero una bellissima persona e l’ho sempre considerata così, per cui non potete immaginare tutto ciò che ruota attorno a me, non è solo una direzione. Io sto pensando anche cosa sta provando Valeria in questo momento, perchè lei lo aspettava sicuramente più di me”, riferendosi appunto alla possibilità che Louis Dassilva lasciasse il carcere. Eleonora Daniele ha aggiunto: “Sono convinto delle tue parole, che siano sincere, e ti ringrazio di aver condiviso questo momento di fragilità tua, so che avevi paura della tua reazione emotiva dinanzi a questa notizia e so che volevi tuo fratello qui vicino anche perchè state vivendo un inferno da mesi”. Manuela ci tiene comunque a precisare che: “Con la figlia abbiamo chiarito, non ha condiviso ciò che ho fatto, ho fatto un errore grande ma siamo ancora molto unite, ma come detto prima la mia situazione è veramente difficile. E’ giusta la delusione di Valeria e l’arrabbiatura, io sono sempre stata zitta senza mai parlare perchè sapevo che non mi ero comportata bene e se ho parlato l’ho fatto dopo 10 mesi perchè ad un certo punto ho detto basta dopo la gogna mediatica e il giudizio di piazza”. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

OMICIDIO PIERINA PAGANELLI, MANUELA BIANCHI E LORIS: “LOUIS DASSILVA? IMPOSSIBILE CREDERLO UN ASSASSINO”

L’omicidio Pierina Paganelli in apertura della puntata di oggi di Storie Italiane. Il talk di Rai Uno ha avuto come ospiti Manuela e Loris Bianchi, nonché il loro consulente Davide Barzan. Le prime parole sono state proprio di quest’ultimo che ha spiegato: “Dobbiamo attendere il verdetto di oggi”, visto che proprio in queste ore sono attesi gli esiti del tribunale del riesame che deciderà se scarcerare o meno Louis Dassilva, in carcere per l’omicidio Pierina Paganelli, dopo che sembra che il dna rivelato sul cadavere della povera donna, non corrisponda a quello dell’indagato. Dubbi anche in merito al filmato registrato dalle telecamere di sicurezza della farmacia che si trova vicino al condominio di via del Ciclamino, dove appunto è stato commesso l’omicidio.

Le prime parole di Manuela Bianchi sono state proprio sulle tracce di Louis Dassilva, spiegando: “Lui ha detto che aveva toccato il corpo di mia suocera quando io sono andata sopra a chiamare il 118, era ridisceso perchè mi chiedevano al telefono se l’avevamo sentita, se respirava, se il cuore batteva, e quindi lui è sceso giù e mi ha detto di aver sentito la vena vicino al collo per capire se fosse viva. Noi non eravamo sicuri se fosse morta, ma io in quel momento di choc non mi sono sentita di toccare questa signora che ancora non avevo riconosciuto come mia suocera, poi riconosciuta in seguito dopo essere ridiscesa giù in garage”.

OMICIDIO PIERINA PAGANELLI, LOUIS DEVE RESTARE IN CARCERE?

Massimo Lugli, in studio a Storie Italiane per dire la sua sull’omicidio Pierina Paganelli, aggiunge che il castello accusatorio potrebbe decisamente cadere del tutto qualora video e tracce, al momento le prove regine, non venissero confermate. Sembrerebbe comunque, in attesa dell’ufficialità, che il Riesame abbia rigettato la proposta degli arresti domiciliari.

“Se la decisione del Riesame sarà questa – commenta Manuela Bianchi – ne prenderò atto ma non mi aspettavo questo, ma non mi sento di dire molto di più, io voglio assolutamente chiarezza, qualunque essa sia. E’ logico che per la persona che ho conosciuto io ma anche tutti quello che lo conoscono, sembra una cosa inverosimile e pazzesca, quindi è questo il mio dilemma più grosso e più grande”, dice Manuela Bianchi riferendosi al presunto gesto commesso da Louis Dassilva, appunto l’omicidio Pierina Paganelli. Loris Bianchi conferma: “Abbiamo conosciuto una persona veramente speciale, altruista, ci fa veramente specie pensare che Louis abbia potuto fare un gesto così accanito e cattivo”.

OMICIDIO PIERINA PAGANELLI: LE PAROLE DI VALERIA

Ovviamente anche Valeria Bartolucci, la moglie dell’arrestato, crede nell’innocenza dello stesso: “Non è lui quello ripreso dalla telecamera, adesso hanno in custodia Lousi Dassilva: perchè non portarlo sul luogo della telecamera per vedere se sia sovrapponibile la sua figura con il filmato delle telecamere, perchè prendere un figurante?”. Valeria ha poi ribadito il concetto: “Non è Louis quella persona, quello ripreso dal frame”.

Insomma, tutti sono convinti dell’innocenza di Louis Dassilva, che il senegalese non c’entri nulla con l’omicidio Pierina Paganelli, eppure gli inquirenti continuano a muoversi in una sola direzione, visto che il senegalese è stato l’unico fino ad oggi indagato e quindi anche l’unico arrestato, ricordiamo, il 16 luglio. Per chi indaga la relazione extraconiugale con Manuela Bianchi, la nuora di Pierina Paganelli, sarebbe un movente molto forte che avrebbe appunto spinto il ragazzo ad uccidere brutalmente la povera 79enne di Rimini.