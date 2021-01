Omicidio Roberta Siragusa/ Parla un amico: “Pietro Morreale la minacciava di morte”

Continua a tenere banco a “Storie Italiane” la vicenda dell’omicidio di Roberta Siragusa, la 17enne uccisa nei giorni scorsi e per la cui morte è in stato di fermo Pietro Morreale, il 19enne fidanzato della vittima. In queste ore è emersa la testimonianza di un’amica della giovane, che ha riassunto le ultime ore di vita di Roberta: “Lei e Pietro erano a questo festino e se ne sono andati. Praticamente Roberta era in macchina con lui e lui voleva fare l’amore con lei. Lei si è rifiutata, voleva essere riaccompagnata a casa. Poi lui non so se l’ha spinta, se l’ha buttata là dentro o se è caduta da sola. E poi lui aveva la benzina nella macchina e l’ha dovuta bruciare”.

“Io sto morendo, io sto male – aggiunge –. Praticamente dice che lui si è calmato, sereno e beato e ha chiamato sua madre, dicendo che cercava Roberta, ribadendo che lui l’aveva lasciata davanti a casa. Lo devono lasciare in carcere a vita, questo è un caso che fa danno in giro, lo devono lasciare chiuso a chiave lì dentro, è una m**** umana, è una m**** umana!“.

OMICIDIO ROBERTA SIRAGUSA: PIETRO MORREALE IN STATO DI FERMO

La morte della 17enne Roberta Siragusa, trovata morta in un burrone nelle campagne di Caccamo nei giorni precedenti, era stata giustificata così nelle scorse ore, come riferito dall’Huffington Post, dal fidanzato, Pietro Morreale: “Roberta dopo una lite si è data fuoco con una bottiglia di benzina, non l’ho uccisa”. Eppure, il 19enne aveva minacciato ripetutamente in passato la sua compagna, come testimoniato di fronte alle telecamere di “Storie Italiane” da un amico, che ha rivelato: “Lei non lo amava più, non lo voleva più, ma lui aveva sviluppato un’ossessione verso di lei. La minacciava, le diceva che se lo lasciava ammazzava la sua famiglia, ammazzava lei. Alzava anche le mani su Roberta“. Il ragazzo intervistato, che ha parlato senza farsi inquadrare in volto, ha aggiunto quanto segue: “Penso che possa averle fatto del male per gelosia. Lui è rimasto solo, non aveva amici, aveva soltanto lei. Roberta mi mancherà tantissimo, era una brava e bellissima ragazza, che poteva avere di più, tanto di più”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA