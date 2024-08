A Morning News anche oggi l’approfondimento sulla cronaca nera si è concentrato sul caso drammatico dell’omicidio di Sharon Verzeni, la donna assassinata a Terno d’Isola in provincia di Bergamo, e il cui assassinio non è stato ancora individuato. Le telecamere del talk di Canale 5 si sono recate presso il bar dove lavorava la vittima per cercare di scoprire qualcosa di più, alla luce di quello che appare un vero e proprio mistero: la 33enne è stata infatti assassinata in strada, accoltellata in modo brutale, apparentemente senza alcun motivo e senza che nessuno abbia visto nulla.

Il bar è chiuso per lutto, e tutti la ricordano come una ragazza per bene, sempre col sorriso: “Molto brava, gentilissima, mi dispiace tanto, una ragazza solare, gentile, trovo assurdo il modo in cui è morta, non ce l’avremmo mai aspettato, non così, non aveva mai dato segni di problemi, era una ragazza tranquilla, una brava ragazza”, un cliente aggiunge: “Una ragazza serena, veniva a portarci il caffè, gentilissima”.

OMICIDIO SHARON VERZENI, UNA DONNA HA SENTITO TUTTO?

Interessante è anche stata la testimonianza di una donna, sentita sempre da Morning News, che in merito a quella terribile notte di pochi giorni fa durante la quale si è verificato l’omicidio di Sharon Verzeni, ha spiegato: “Ho sentito un urlo come di uno che ammazza un cane, la macchina andava via fischiando, subito dopo le urla, come quando freni le ruota, urla strazianti, di aiuto, poi dopo la macchina ha fischiato, come quando vai via a grande velocità, poi ho sentito delle urla da matti”.

“Io scendo sempre verso mezzanotte – ha raccontato ancora la possibile testimone dell’omicidio di Sharon Verzeni – poi risalgono verso l’una. Mi sono insospettita quando ho sentito le urla? Quando ho sentito la notizia poi mi è venuta in mente ma sul momento non mi sono affacciata perchè avevo l’allarme, ho chiuso le ante, non ho sentito litigare ne voci prima, forse ho sentito il momento in cui l’hanno accoltellata e Sharon Verzeni ha gridato”: che possa essere una testimonianza rilevante per risolvere l’omicidio di Sharon Verzeni?

CHI HA AMMAZZATO SHARON VERZENI?

Al momento sembra che si stia brancolando nel buio ma come vi abbiamo raccontato ieri una possibile svolta potrebbe arrivare dalle telecamere di sicurezza di Terno d’Isola, che hanno inquadrato due figure sospette. Sharon Verzeni sarebbe stata colpita alle spalle lunedì notte, raggiunta con 4 coltellate, una all’addome, forse per finirla, e ancor prima tre alla schiena.

Si attendono le analisi sui vestiti e il materiale genetico da cui forse potrebbe emergere qualche traccia del possibile assassino, ma il giallo resta comunque un grande mistero anche se le indagini stanno proseguendo nel massimo riserbo. Ma chi può averla uccisa: un balordo o magari una persona che Sharon Verzeni conosceva e quindi che si fidava? Il sindaco di Terno d’Isola ha lanciato un appello sui social, chi sa parli: speriamo che qualcuno possa farsi avanti per risolvere il terribile caso dell’omicidio di Sharon Verzeni.