Morning News, programma di Canale 5 in onda tutte le mattine, si è soffermato stamane sul caso dell’omicidio Sharon Verzini, la 33enne uccisa a Terno d’Isola e che resta ancora insoluto. Il papà ha parlato con il talk del quinto canale soffermandosi ancora una volta sulla figura del compagno della vittima, totalmente estraneo ai fatti.

“Era abitudine, dopo cena, qualche volta usciva col compagno per fare un po’ di jogging, perchè la dietologa le aveva chiesto di fare movimento per calare qualche chilo di peso e certe volta quando il compagno era stanco non usciva da sola perchè il compagno andava a dormire, certe volte usciva da sola lei senza il compagno, facevano più o meno lo stesso giro tutte le volte che uscivano. Il compagno era una persona splendida? Si si, era qui da noi a mangiare ieri nonostante dopo aveva l’interrogatorio da parte degli inquirenti è venuto da noi ed è stato qui”.

OMICIDIO SHARON VERZINI: LE PAROLE DI UNA “TESTIMONE”

Morning News ha intervistato anche Terry, una donna che abita vicino a dove è avvenuto l’omicidio Sharon Verzini. Nessuno ha sentito le urla durante l’aggressione e neanche Terry: “Devo essere sincera hoi scoperto quello che è successo la mattina successiva perchè un’amica mi ha inviato un messaggio chiedendomi cosa fosse successo la notte prima”.

“Alle 10 meno un quarto – ha continuato – i giornali già parlavano dell’omicidio Sharon Verzini con informazioni vaghe su quello che era successo. Io ho soltanto sentito le sirene di un’ambulanza fra mezzanotte e mezzanotte e mezzo, e non ho sentito le sirene che andavano via. Di urla, litigio e qualcosa che poteva far pensare a qualcosa di grave, assolutamente no e non sono l’unica perchè molte persone non hanno sentito nulla, tutte dicono che di urla e litigi forti non hanno sentito nulla ed è molto strana questa cosa”.

OMICIDIO SHARON VERZINI: “DAGLI INQUIRENTI UN LAVORO INCESSANTE”

Nel frattempo continuano le indagini in merito all’omicidio di Sharon Verzini e forse le telecamere dove è stato commesso l’assassinio potrebbero aver ripreso l’autore di questo terribile gesto. L’inviato di Morning News da Terni d’Isola parla infatti di due ombre sospette inquadrate. “Gli inquirenti stanno svolgendo un lavoro incessante alla ricerca di elementi utili. La telecamere comunale di Piazza 7 Martiri ha inquadrato due ombre non ancora identificate, si sta cercando di dare un volto ed un lavoro non semplice vista la tarda ora”,

“C’è grande attenzione degli inquirenti su due ombre – ha proseguito – due persone sospette che hanno destato grande sospetto per gli investigatori. L’aggressione è stata brutale, 5 o 6 coltellate alle spalle e al torace che in pochi minuti l’hanno uccisa ma che però poco più avanti è riuscita a fare una telefonata al 118 chiamando aiuto”. Un vero e proprio giallo che al momento non sembra trovare alcuna soluzione, ma le indagini continuano.