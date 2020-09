Omicidio Willy, possibili altri indagati/ Bianchi “Eravamo al cimitero a fare sesso”

Potrebbero esserci nuovi indagati per l’omicidio di Wily Monteiro Duarte. Le indagini dei carabinieri, coordinati dalla procura di Velletri, stanno proseguendo. In queste ore si stanno ascoltando altre persone presenti nella notte tra sabato e domenica a Colleferro e che avrebbero avuto un ruolo nella rissa. Per ora il procedimento resta rubricato come concorso in omicidio preterintenzionale, ma alla luce delle testimonianze raccolte il capo di imputazione potrebbe aggravarsi e passare ad omicidio volontario. Intanto dall’ordinanza è emersa anche la versione di uno dei fratelli Bianchi, Marco, il quale ha dichiarato che quando lui e il fratello Gabriele sono stati chiamati per aiutare gli amici coinvolti in una rissa stavano consumando un rapporto sessuale vicino al cimitero. «Marco Bianchi riferiva che allontanandosi dal pub, in compagnia del fratello, di un amico e di tre ragazze delle quali non ricorda il nome, mentre stavano consumando un rapporto sessuale vicino al cimitero, ricevevano una telefonata da parte del loro amico Michele Cerquozzi, il quale, a suo dire impegnato in una violenta discussione a Colleferro, chiedeva loro di intervenire in suo soccorso».

OMICIDIO WILLY, IL PATTO DI SILENZIO TRA GLI INDAGATI

A quel punto i due fratelli sarebbero arrivati in piazza Santa Caterina, dove Willy è stato ucciso. Le indagini, dunque, si concentrano anche sul ruolo di Michele Cerquozzi, amico dei fratelli Marco e Gabriele Bianchi, che finora è rimasto fuori dagli accertamenti. Per il pestaggio al momento in carcere ci sono i fratelli Bianchi con Mario Pincarelli, invece Francesco Belleggia ha ottenuti i domiciliari. Ma nelle prossime ore i carabinieri potrebbero effettuare altri arresti. Un altro dettaglio è emerso dal racconto di Belleggia al gip: il patto di silenzio stretto in auto dai quattro. L’indagato ha infatti riferito che prima dell’arresto i due fratelli Bianchi gli avevano consigliato sul Suv di tacere sulle loro condotte. «Willy non ce lo porterà indietro nessuno. Questa è una famiglia distrutta. Per me era un figlio e finché ci sono io mi prenderò cura di loro», ha dichiarato intanto la zia di Willy Monteiro Duarte, entrando nella casa di Paliano dove la famiglia resta chiusa.



