Omini, X Factor 2022/ Al centro della performance la voglia di divertirsi con la musica

Omini, X Factor 2022: divertimento puro

Il punto degli Omini che più ha colpito X Factor 2022 è stata la capacità della band di ostentare divertimento puro senza dimenticare la qualità della performance dal punto di vista artistico e dell’interpretazione. Altrettanto compiaciuto Rkomi; il cantante ha sottolineato quanto lo stile della band riesca sempre a venir fuori a prescindere dalla scelta canora. A tal proposito, ha aggiunto che sarebbe curioso di osservare il gruppo alle prese con un’assegnazione ancor più ambiziosa. Categorica anche Ambra Angiolini, convinta che gli Omini siano già pronti per il mercato discografico. Considerate le prime uscite della band, è chiaro che lo stile energico in pieno stile rock sia il punto di forza principale.

La loro abilità di trasformare ogni brano a proprio uso e consumo è una dote non di poco conto, che finora si sta dimostrando vincente. Anche il pubblico sembra apprezzare la spensieratezza sul palco e l’atmosfera di divertimento che riescono a ricreare a prescindere dal pezzo. E’ chiaro che dovranno prima o poi confrontarsi con impegni diversi che potrebbero mettere in luce difetti ancora non osservati. In ogni caso, restano decisamente tra gli artisti più quotati per arrivare in fondo alla competizione.

No sleep till Brooklyn da applausi per gli Omini

Per gli Omini il secondo appuntamento con i Live di X Factor 2022, trasmesso lo scorso 3 novembre, ha confermato in maniera evidente l’elevato tasso tecnico degli artisti. Sono stati tra i più applauditi; la band appartenente al roster di Fedez ha confermato le attese dopo l’ottima performance della prima puntata. Già nelle audizioni avevano messo in evidenza grandi doti dal punto di vista artistico, ponendo l’accento sull’energia e sulla voglia di innovare. Per la seconda puntata Fedez ha scelto No sleep till Brooklyn, brano celebre dei Beastie Boys. L’obiettivo annunciato da Fedez era quello di stupire divertendosi, offrendo una performance quanto più personale da parte della band. Al termine dell’esibizione il pubblico è sembrato decisamente in visibilio, così come l’intero tavolo dei giudici.

Il primo a prendere la parola è stato Dargen D’amico che ha voluto esprimere tutta la sua sorpresa nel constatare quanto gli Omini siano riusciti ancora una volta a sorprendere il suo giudizio. In particolare, ha sottolineato che per quanto possa provare a cercare errori o imperfezioni, tutto dell’esibizione è risultato sensazionale.

