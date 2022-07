Onda di calore su tutta Italia/ 42°C al Nord e nelle Isole da giovedì 14 luglio

Un’onda di calore si sta per abbattere sull’Italia ancora una volta in questa estate torrida come non se ne ricordavano dal 2003 a questa parte. L’irruzione dell’anticiclone delle Azzorre ha donato un sollievo esclusivamente momentaneo, in quanto una bolla di caldo rovente è in arrivo dall’Africa ed è pronta a infrangersi sul nostro Paese, determinando l’ennesima risalita della colonnina di mercurio. Gli ultimi aggiornamenti in tal senso provengono dal sito “Il Meteo.it”, su cui si legge che sostanzialmente sino a mercoledì le giornate saranno soleggiate, ma con valori in linea con le medie stagionali e qualche segnale di clemenza sotto il profilo dell’umidità. Previsti temporali su Alpi e Appennini martedì 12 luglio.

Da giovedì 14 luglio 2022, però, cambierà la musica: un’onda di calore alimentata da due centri di bassa pressione ci condurrà dritti dritti in una stagione più torrida che mai e questo farà sì che le temperature schizzino a livelli per nulla tipici delle latitudini nostrane, con i 38° C che saranno valicati in modo piuttosto agevole e con punte di 41-42° C nelle pianure del Nord e sulle aree più interne della Sardegna e della Sicilia.

PREVISIONI METEO, ONDA DI CALORE SULL’ITALIA: TEMPERATURE ROVENTI SINO A FINE MESE

Allo stato attuale delle cose, non si sa con esattezza per quanto tempo si protrarranno gli effetti dell’onda di calore sul Belpaese, ma ciò che è certo è che tali condizioni meteo potrebbero durare per l’intero mese di luglio 2022. Non sono al momento previste spaccature significative per quanto riguarda la “sfera” di caldo intenso, a parte qualche possibile fenomeno temporalesco di breve durata che potrebbe palesarsi sulle Alpi tra venerdì 15 e sabato 16 luglio.

Ricapitolando, a giudizio de “Il Meteo.it”, mercoledì 13 luglio al Nord il cielo sarà ovunque poco nuvoloso, mentre al Centro farà più caldo e al Sud non ci sarà neppure l’ombra di una nuvola. Dal 14 luglio in poi, invece, “tornerà ad affermarsi con maggiore vigore l’anticiclone africano. Temperature in costante aumento, più caldo al Centro-Nord”.

