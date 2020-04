One World: Together at Home, Billie Eilish/ Nuovo album in cantiere: quando uscirà?

Pubblicità

Billie Eilish è l’artista del momento, quella che molti definiscono il nuovo che avanza, la futura regina del pop. Billie ha deciso di partecipare al One World: Together at Home, evento che si terrà in diretta streaming quest’oggi, 18 aprile. La giovane star ha conquistato il mondo grazie al suo album di debutto intitolato When We Fall Asleep, Where Do We Go? uscito nel corso del 2019. I suoi brani, come Bad Guy, hanno letteralmente dominato le classifiche per settimane e raggiunto record di visualizzazioni sui principali social e piattafforme di musica streaming. Ad ogni modo, i fan vogliono sapere di più in merito ai progetti musicali futuri di Billie. Ebbene, più volte nel corso di questo 2020, la ragazza nativa di Los Angeles ha fatto sapere che per il nuovo album ci vorrà tempo. D’altronde si tratta di una decisione più che giusta, dal momento che in questo modo la cantante potrà concentrarsi al meglio sulle sonorità da proporre al pubblico per creare un’altra grande opera dopo il suo debutto. Senza contare che la pandemia globale ha comunque rallentato i lavori su qualsiasi progetto. Bisogna rassegnarsi quindi, il prossimo album di Billie Eilish non uscirà quest’anno.

BILLIE EILISH E LE BECERE ACCUSE VIE SOCIAL

Di recente Billie Eilish è stata al centro di una polemica che ha fatto molto discutere sul web. Difatti, dopo aver postato una foto su Instagram mentre era al mare alle Hawaii, la cantante ha subito diversi insulti e commenti offensivi in merito al suo corpo. Invece di rispondere in modo aggressivo e con la personalità che la contraddistingue, sembra che la cantante si sia arresa ai suoi accusatori. Ha affermato infatti che è una battaglia persa e che contro gente del genere non si può far nulla per vincere. Forse Billie sta avendo dei problemi di autostima, magari legati ad una sorta di sfiducia adolescenziale? D’altronde occorre ricordare che la ragazza è classe 2001 ed ha appena 18 anni. Sicuramente un’artista del suo calibro saprà reagire a queste offese da cyber-bullismo futili ed infantili. Billie Eilish ha una carriera ancora molto giovane, tuttavia il successo è arrivato in modo precoce. Fino ad ora la cantante ha realizzato un solo album in studio intitolato When We Fall Asleep, Where Do We Go? contenente al suo interno diverse canzoni come la già citata Bad Guy. Inoltre, l’artista è stata impegnata in diversi concerti che l’hanno vista esibirsi live in quasi tutto il mondo. Fra i brani più noti troviamo Lovely, Everything I Wanted, Ocean Eyes e No Time to Die.



