One World: Together at Home, Chris Martin/ Coldplay, progetto solista e i featuring

Chris Martin è una delle tante star della musica mondiale che ha deciso di prendere parte all’evento streaming One World: Home Together che si terrà quest’oggi, 18 aprile in diretta. Chris Martin è da sempre impegnato con i Coldplay, suo storico gruppo attivo fin dai primi anni 2000, e nelle scorse settimane, dopo aver rilasciato a fine 2019 l’ultimo album in studio intitolato Everyday Life, si diceva pronto a tornare a calcare i palcoscenici più importanti al mondo. La pandemia globale causata dal COVID-19 ha ovviamente rovinato i piani dei Coldplay e di Chris Martin, che per il momento hanno sospeso il loro tour. Molti fan si chiedono anche arriverà il primo progetto da solista del cantante nativo di Exeter. Ebbene, secondo voci di corridoio, la deadline sarebbe ancora molto lontana. In attesa di novità a riguardo, Chris Martin si diverte a collaborare di tanto in tanto con diversi artisti, e grazie alla sua voce unica è capace di regalare tormentoni ed hit difficili da dimenticare. Anche per questo il cantante britannico siamo certi che saprà deliziare i fan dei Coldplay all’evento One World: Together at Home in programa quest’oggi.

CHRIS MARTIN, POLEMICHE PER IL GIRO IN BICICLETTA IN QUARANTENA

Nonostante non sia al centro del gossip, non sono poche le volte in cui Chris Martin ha fatto parlare di se, come ad esempio le critiche che gli sono piovute addosso negli ultimi tempi. Il frontman dei Coldplay sta trascorrendo la quarantena in isolamento insieme alla compagna Dakota Johnson… o forse no. L’artista britannico è stato infatti paparazzato nel suo quartiere mentre faceva un giro in bicicletta senza la mascherina. Un gesto che ha provocato non poco dissenso, in particolar modo verso coloro che chiedono una maggiore protezione in questo periodo di crisi. Ad ogni modo Chris Martin si è difeso dicendo di non essere affetto da coronavirus, e di voler solo fare un po’ di allenamento per potersi tenere in forma. Insomma, vale davvero la pena giudicare un uomo che vuole mantenere la forma fisica? Ognuno saprà dare la risposta in base alle opinioni personali. I successi di Chris Martin sono strettamente legati a quelli dei Coldplay, gruppo che è riuscito a vendere milioni di copie, riempiendo gli stadi di tutto il mondo. Il successo è arrivato nel 2000 grazie a Parachutes. Da allora la band inglese non si è più fermata, cambiando anche stile musicale ma mantenendo sempre una dose di originalità. Fino ad oggi Chris Martin e soci hanno lavorato a ben 8 album in studio, e fra le canzoni più importanti del gruppo ricordiamo Clocks, The Scientist, Yellow, Viva la Vida, Paradise ed A Sky Full of Stars.



