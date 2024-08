Coldplay, Chris Martin lancia il nuovo singolo We pray in strada a Dublino

Ogni annuncio ufficiale dei Coldplay è sempre un evento ed alimenta l’entusiasmo da parte dei numerosissimi fan che li seguono in tutto il mondo. La band britannica, che a breve pubblicherà il suo decimo album in studio intitolato Moon Music, non è mai banale e ogni volta sa come sorprendere il suo pubblico, come accaduto nelle ultime ore. Chris Martin, frontman della formazione, ha infatti spiazzato i fan di Dublino esibendosi in strada a sorpresa per il lancio del nuovo singolo We pray.

Il cantante non era da solo, ma insieme a lui si sono esibiti anche gli artisti che hanno preso parte a questa collaborazione: la rapper britannica Little Simz, la cantante israeliana naturalizzata americana e di origini cileno-palestinesi Elyanna, il cantante nigeriano Burna Boy e l’artista argentina Tini. Increduli i numerosi presenti, che hanno ripreso con i telefonini l’esibizione a sorpresa in strada: il video di Chris Martin che canta in pubblico assieme ai suoi colleghi di collaborazione ha prontamente fatto il giro del web, diventando virale nel giro di poco, ed è stato condiviso anche sui profili social del gruppo.

Chris Martin, cresce l’attesa per il nuovo album dei Coldplay

Chris Martin e i Coldplay tornano così in grande stile sulla scena musicale, in attesa della pubblicazione del nuovo album Moon Music. We pray, pubblicato lo scorso 23 agosto 2024, è il secondo singolo ufficiale del loro nuovo progetto discografico, dopo l’uscita della hit di debutto feelslikeimfallinginlove. We pray è stato eseguito in anteprima lo scorso giugno, in occasione del Glastonbury Festival e insieme a Little Simz.

La band dei record lo scorso luglio ha fatto tappa a Roma per 4 tappe mozzafiato del loro Music of the Spheres World Tour, il 12, 13, 15 e 16, infiammando lo stadio Olimpico con le più grandi hit della loro carriera; da Viva la Vida a Fix You, da Paradise a A sky full of stars, il loro repertorio è ricco di energia e ha segnato più di una generazione.