Onyedika al Milan?/ Calciomercato: nuovi contatti col Midtjylland, ecco cosa manca

Calciomercato news, nuovi contatti per portare Raphael Onyedika al Milan

In questa finestra di calciomercato estivo potrebbe ancora concretizzarsi l’arrivo di Raphael Onyedika al Milan. I rossoneri, perso Kessie a parametro zero, con l’ivoriano che ha firmato col Barcellona dopo aver deciso di non rinnovare il suo contratto, continuano a cercare un nuovo rinforzo per potenziare il centrocampo a disposizione del tecnico Stefano Pioli così da affrontare al meglio tutte le competizioni nella stagione appena cominciata.

Il profilo seguito con maggior interesse da Massara e Maldini pare appunto essere quello di Onyedika del Midtjylland, club danese che avrebbe respinto al mittente la prima offerta milanista da 5 milioni di euro per accapparrarsi il ventunenne. Secondo le indiscrezioni più recenti, la richiesta dei biancorossoneri sarebbe da 7-8 milioni per convincersi a liberare il giocatore dopo essere partiti da 10 milioni. Il tempo per chiudere le trattative è ormai ridotto

Calciomercato news, quanto manca per avere Onyedika al Milan

Le chances di vedere Raphael Onyedika al Milan entro la fine di questa sessione estiva di calciomercato sembrano quindi ancora buone nonostante i danesi debbano ancora trovare un nuovo allenatore che potrebbe puntare o meno i piedi sulla partenza del giovane centrocampista. Sotto contratto fino al giugno del 2026, il nigeriano Onyedika con la prima squadra del Midtjylland ha collezionato 4 reti e tre assist in 56 apparizioni complessive.

