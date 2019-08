Open Arms, Trenta vs Salvini/ Difesa “non firmo divieto sbarco per umanità”: ira Lega

La nave della Ong Open Arms con a bordo 147 migranti sta per arrivare alle coste di Lampedusa dopo 14 giorni di navigazione nel Mediterraneo in attesa di un porto sicuro in cui sbarcare: l’imbarcazione spagnola, dopo aver salvato diversi gruppi di migranti in acque libiche, nelle scorse ore si trovava in acque maltesi quando il Tar del Lazio ha accolto il loro ricorso per sospendere il decreto di divieto d’ingresso in Italia. Il Ministro Salvini si è opposto e ha fatto controricorso con il Viminale presso il Consiglio di Stato, firmando a sua volta un altro decreto che vieta l’ingresso in acque italiane incurante della decisione del Tar. Qui però riesplode per l’ennesima volta lo scontro interno al Governo tra Lega e M5s – già in piena crisi istituzionale con la sfiducia a Conte già presentata dal Carroccio – in particolare tra i Ministri Salvini e Trenta: mentre il vicepremier ribadiva il suo “no” allo sbarco dei migranti, la titolare della Difesa ha inviato le navi della Marina per scortare la nave Open Arms fino a Lampedusa aprendo un nuovo scontro interno alla maggioranza che ormai pare più nominale che altro. «Dopo la minaccia di un nuovo decreto siamo finalmente al riparo in acque italiane”con autorizzazione da parte delle autorità. Però non abbiamo permesso per entrare in porto per colpa del Ministro Salvini», – hanno fatto sapere dalla Open Arms ancora in aperto scontro con il titolare del Viminale.

CAOS OPEN ARMS, SALVINI REPLICA ALLA TRENTA

Il Governo di Spagna ha annunciato che si prenderà carico di alcuni migranti qualora l’Italia aprisse i porti per far entrare l’imbarcazione (da Madrid stessa rifiutata nelle scorse settimane, ndr) mentre Elisabetta Trenta ha lanciato il suo atto di sfida al collega Salvini: «ho deciso di non firmare il nuovo decreto di Salvini perché non si può ritenere che siano rinvenibili nuove cogenti motivazioni di carattere generale ovvero di ordine e sicurezza pubblica tali da superare gli elementi di diritto e di fatto nonché le ragioni di necessità e urgenza posti alla base della misura cautelare disposta dall’autorità giudiziaria, che anzi si sono verosimilmente aggravati». Non solo, aggiunge la Trenta nel comunicato «ho preso questa decisione motivata da solide ragioni legali, ascoltando la mia coscienza.Non dobbiamo mai dimenticare che dietro le polemiche di questi giorni ci sono bambini e ragazzi che hanno sofferto violenze e abusi di ogni tipo. La politica non può mai perdere l’umanità». Immediata e piena d’ira la replica del leader leghista «Umanità non significa aiutare trafficanti e Ong. Per me umanità significa investire seriamente in Africa e non certo aprire i porti italiani. Sul divieto di sbarco alla Open Arms siamo soli contro tutti. Contro Ong, tribunali, Europa e ministri impauriti. E col Pd al governo, immigrazione di massa e Ius Soli tornerebbero realtà».

