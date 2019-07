Trenta vs Salvini “senza navi militari le Ong tornano”/ “Lo avvisai, ora si lamenta”

Non è certo la prima volta che la Ministra della Difesa Elisabetta Trenta e il Ministro dell’Interno Matteo Salvini arrivano allo scontro: il tema è sempre lo stesso, i migranti e la presenza della Ong del Mediterraneo che come avvenuto la scorsa estate anche per quest’inizio di giugno-luglio 2019 si sono riaffacciate facendo tornare a galla la diversità di approccio tra Lega e parte del M5s. Lo scontro andato in scena nelle ultime ore tra i due ministri però rischia di trascinare l’intera compagine di Governo nell’ennesima spirale negativa nel giorno in cui alle ore 14 il Governo si riunisce per un vertice già delicato di per suo sulle Autonomie, dove le differenze Lega-M5s sono già ben marcate senza bisogno di ulteriori divisioni. Dopo però la polemica di Salvini che lamentava a Trenta e Tria di esser stato lasciato solo a rapportarsi con l’emergenza nel Mediterraneo, la risposta del Ministero della Difesa non si fa attendere: «Quanto sta accadendo in questi giorni si sarebbe potuto evitare. Lo avevo detto a Matteo Salvini: senza la missione Sophia torneranno le ong. Non ha voluto ascoltare e si lamenta». Le parole della Trenta al Corriere della Sera non fanno che aumentare ulteriormente la distanza che da tempo sussiste tra le due personalità del Governo Conte «È sorprendente che attacchi i militari dopo che siamo stati noi a chiedere al Viminale se volevano supporto per il trasbordo dei migranti a Malta, visto che nessuno veniva a prenderseli».

LA POLEMICA DI SALVINI CONTRO TRENTA E TRIA

Facciamo un piccolo passo indietro anche per capire cosa effettivamente il Ministro dell’Interno imputava come responsabilità alla Difesa e al Mef (responsabile della Guardia di Finanza, ndr) dopo i recenti casi Sea Watch, Alex e Alan Kurdi avvenuti tutti in poco più di 7 giorni: «Ragioneremo nelle prossime ore sulla presenza di navi militari italiane nel Mediterraneo. Domando ai vertici delle Forze armate e della Guardia di Finanza se la difesa dei confini è un diritto-dovere da parte delle istituzioni o no. Io posso indicare un porto sicuro e bloccare uno sbarco non autorizzato ma le forze armate in mare non dipendono da me. Se servono da scorta per le navi fuorilegge domandiamoci allora sull’utilizzo di queste unita». Non solo, ancora Salvini due giorni fa lamentava «Chiederò ai ministri della Difesa e dell’Economia di aiutarci in questa battaglia di civiltà e legalità per salvare vite. Mi farebbe piacere che fossero al nostro fianco, al fianco del popolo italiano, altrimenti è un precedente pericolosissimo. Io firmo il divieto di ingresso e questi entrano e nessuno li ferma. A che servono le navi militari se non per pattugliare i confini?». Ieri Tria ha ribadito che sul caso Alex ci sono dei seri presupposti per l’intervento della magistratura ma non ha voluto rispondere alla critica mossagli dal vicepremier; la Trenta invece oggi ha risposto, eccome «da almeno una settimana stiamo pianificando misure di sorveglianza speciale contro i trafficanti nei pressi delle coste italiane. Indipendentemente dal caso migranti e delle ong – chiarisce la Ministra Trenta – l’emergenza da affrontare è quanto sta accadendo in Libia perché la situazione è peggiorata sensibilmente e ho dato mandato allo Stato Maggiore di pianificare vari scenari. Se la crisi dovesse degenerare, l’Italia non può farsi trovare impreparata». Poco fa arrivano le prime controrepliche di Salvini alla Ministra M5s: «alla Trenta replicano i numeri, non faccio polemiche».

