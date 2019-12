Opera on Ice 2019, Foro Italico/ Ospite Evgeni Plushenko con il figlio Aleksandr

OPERA ON ICE 2019, ANTICIPAZIONI 25 DICEMBRE

Grande spettacolo in programma questo pomeriggio su Canale 5: dalle ore 16:20 spazio allo show “Opera on Ice 2019”. Si tratta del classico appuntamento natalizio con il pattinaggio sul ghiaccio, disciplina sportiva elegante e spettacolare, resa ancor più magica dall’atmosfera di questi giorni e dalla musica lirica che accompagnerà le prove degli atleti. Quest’anno il grande evento, come ricorda La Gazzetta dello Sport, si è tenuto in quel del Foro Italico di Roma, location dove si svolgono gli Open di Tennis, e che per questo Natale è stata trasformata: il rettangolo di gioco dei tennisti è infatti diventato una pista di ghiaccio di 800 metri quadrati. Tante le superstar che si esibiranno, a cominciare da Evgeni Plushenko, unico pattinatore nella storia con quattro medaglie olimpiche, che si danzerà quest’oggi in compagnia del figlio Aleksandr, di appena 6 anni.

OPERA ON ICE 2019, PRESENTE ANCHE LA SUPERSTAR PLUSHENKO

“Per la prima volta nella mia vita arrivo a Roma per pattinare nel migliore show al mondo – le parole della stella russa del pattinaggio mondiale – è una città bellissima, piena di storia, moda, persone fantastiche e cibo eccellente. L’Italia è la mia seconda casa: sono arrivato qui per la prima volta a 11 anni per allenarmi ad Aosta e sempre qui ho vinto l’Olimpiade a Torino nel 2006. Ringrazio il pubblico per il loro calore e i loro applausi soprattutto per mio figlio che per la prima volta nella sua vita proprio a ‘Opera on Ice 2019‘ ha realizzato un salto doppio!”. Oltre a Plushenko si esibiranno anche i campioni del mondo Anna Cappellini e Luca Lanotte, nonché gli azzurri Nicole Della Monica e Matteo Guarise, campioni nazionali, ma anche Mika Ando, campionessa del mondo, e molti altri ancora. L’evento sarà presentato da Alfonso Signorini, padrone di casa dal 2011, e allo show ci sarà anche Nicoletta Mantovani, moglie del compianto Luciano Pavarotti: “Luciano ha sempre voluto portare l’opera a tutti – ha detto a riguardo – e spettacoli come ‘Opera on Ice’ proseguono il suo cammino e la sua volontà. Ringrazio gli organizzatori perché fin dalla prima edizione del 2011 ci hanno voluto accanto e per noi è stato ed è un grande onore”.

