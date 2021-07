Opera senza autore/ Su Rai 3 il film con Tom Schilling (oggi, 24 luglio 2021)

Opera senza autore va in onda su Rai 3 oggi, 24 luglio 2021, a partire dalle ore 20,30. Si tratta di un film prodotto nel 2018 in Germania, con lingua ufficiale utilizzata nei dialoghi ovviamente in tedesco, e in russo. Florian Henckel von Donnersmarck ne fu regista come lo fu anche di ‘The Tourist’ co-produzione internazionale con una coppia di protagonisti di alto livello: Johnny Depp e Angelina Jolie.

AMORE E ALTRE SCIAGURE/ Su Rai 1 la commedia l'happy end... (oggi, 24 luglio 2021)

Nel cast di ‘Opera senza autore’ Tom Schilling è il protagonista maschile, giovane talento tedesco che si è messo in mostra diverse volte, anche in ambiti mondiali, in film come ‘Le particelle elementari (Elementarteilchen)’ con la regia di Oskar Roehler o ‘Suite francese (Suite française)’, diretto da Saul Dibb. Al suo fianco Sebastian Koch, da ricordare per ‘The Danish girl’ e ‘In nome di mia figlia (Au nom de ma fille)’ e la bella Paula Beer, anch’essa tedesca, conosciuta nel grande cinema soprattutto con ‘Wolf Call – Minaccia in alto mare (Le chant du loup)’ e ‘Diplomacy – Una notte per salvare Parigi (Diplomatie)’, diretto dall’abile regia di Volker Schlöndorf.

IL MIO NOME É NESSUNO/ Nel film su Rai 3 con Terence Hill omaggio a...

Opera senza autore, la trama del film

‘Opera senza autore’ è un film epocale che inizia la sua narrazione alla metà degli anni ’30. In Dresda la mostra itinerante sull’arte degenerata richiama la zia di Kurt Barnert, un bambino che ama andare a mostre d’arte con la parente. Solamente tre anni più tardi la stessa donna, ora Kurt ha otto anni, è ricoverata in una clinica psichiatrica nazista per una sospetta schizofrenia che risulta solamente agli agenti Gestapo, non di certo a chi la conosce bene.

Kurt è traumatizzato da questi eventi e dall’escalation di una violenza belligerante che sta infuocando la sua Germania vive con gli occhi di un ragazzino queste vicende, lo scoppio della Guerra, la distruzione delle città, tra le quali la sua, ad opera delle forze di Liberazione, la desolazione dei quartieri distrutti, la solitudine, il senso d’abbandono. Ma nel tempo conoscerà Elisabeth, studentessa di moda che le ricorda tanto la zia internata e tra i due nascerà un timido amore che fiorirà al fianco della ricostruzione di quella Germania post-bellica.

INSEGUIMENTO FATALE/ IL film con Victoria Pratt remake di... (oggi, 24 luglio)

© RIPRODUZIONE RISERVATA