Operazione U.N.C.L.E./ Su Italia 1 il film con Alicia Vikander (oggi, 28 giugno 2019)

Operazione U.N.C.L.E. sarà trasmesso da Italia 1 oggi, venerdì 28 giugno, alle ore 21:30. Si tratta di un film che è stato prodotto è realizzato degli Stati Uniti d’America nel 2015 dalla casa cinematografica della Warner Bros in collaborazione con la Davis Entertainment per la regia di Guy Ritchie mentre il soggetto è stato tratto dalla serie televisiva omonima scritta da Sam Rolfe come sceneggiatura adattata dallo stesso istante in collaborazione con Lionel Wigram. Il montaggio è stato eseguito da James Herbert, le musiche della colonna sonora sono state composte da Daniel Pemberton mentre costumi indossati da radiatore sulla scena sono stati disegnati e realizzati da Joanna Johnston. Nel cast figurano Henry Cavill, Armie Hammer, Alicia Vikander e Elizabeth Debicki.

Operazione U.N.C.L.E., la trama del film

Ora è il momento di dare uno sguardo alla trama di Operazione U.N.C.L.E.. Ci troviamo nell’anno 1963 nella città divisa di Berlino e dunque in un periodo storico particolarmente sofferto conosciuto con il termine di guerra fredda che vedeva da una parte schierate tutte le forze occidentali e dall’altra tutte le forze che invece si rifacevano al regime sovietico. Un agente della CIA di nome solo sta impegnando per riuscire a progettare la fuga della figlia di uno scienziato nazista che poi ha collaborato con gli Stati Uniti d’America nel corso del secondo conflitto mondiale. I due devono fare i conti con una esperta agente del controspionaggio sovietico che per via di un passato particolarmente tormentato incentrato soprattutto sulla deportazione del padre in un Gulag ha deciso di consacrare tutta la propria esistenza a questo genere di professione. Una volta che i due sono riusciti a passare il famoso muro di Berlino indenni vengono Informati da alcuni agenti che lo zio della ragazza che ha portato in salvo sta collaborando con una coppia di italiani figli di un famoso gerarca fascista che all’epoca era una sorta di braccio destro di Mussolini il quale sta portando avanti un pericoloso piano che prevede la realizzazione di una bomba atomica. Una situazione di grande pericolo dunque non solo mondo occidentale ma anche per quello sovietico. In ragione di ciò viene deciso di unire le forze tra gli agenti della CIA e del KGB per mettersi sulle tracce dello zio della ragazza salvata Berlino Est e quindi riuscire a fermare il loro pericoloso progetto che Potrebbe comportare milioni di vittime in tutto il mondo. Una appassionante avventura che peraltro dispenserà anche divertenti situazioni in giro per il mondo.

