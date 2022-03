Ora esatta, che ora è?/ È tornata l’ora legale: orologio atomico segna orario preciso

Il ritorno dell’ora legale accompagna questa domenica 27 marzo 2022, in cui molti italiani si stanno chiedendo che ora è, o meglio, quale sia l’ora esatta. Effettivamente, non tutti i dispositivi, almeno per quanto riguarda quelli non digitali, si sincronizzano in autonomia quando varia l’orario e, così, con lo spostamento in avanti delle lancette dalle 2 alle 3, avvenuto nella notte tra il 26 e il 27 marzo, urge fare un po’ di doverosa chiarezza. Intanto, come accade di consueto quando si passa dall’ora solare all’ora legale, la variazione è stata di 60 minuti in avanti e, di conseguenza, è stata persa un’ora di sonno nella nottata appena andata in archivio.

Terremoto oggi Firenze M 2.1/ Ingv ultime notizie: sciame sismico in Toscana

Un sacrificio giustificato da una tematica decisamente importante, a maggior ragione nell’ultimo periodo, vale a dire il risparmio energetico, ma che, parimenti, incide sul nostro organismo, dando vita a un fastidioso effetto jet lag che potrebbe protrarsi addirittura per qualche giorno e aumentare il senso di stanchezza. In tanto, eccezion fatta per chi non l’ha fatto ieri sera prima di mettersi sotto le coperte, gran parte dei nostri connazionali si ritrova in questi minuti alle prese con lo spostamento manuale delle lancette degli orologi da parete e da polso e delle immancabili e sempiterne sveglie sul comodino.

Bollettino vaccini Covid oggi, domenica 27 marzo 2022/ Dati: 38,7 mln di dosi booster

ORA ESATTA, CHE ORA È? COME VERIFICARE L’ORARIO PRECISO

Discorso completamente diverso per i ritrovati tecnologici, ossia pc, smartphone, tablet e altri dispositivi di questa natura, i quali sono dotati di un sistema di sincronizzazione dell’orologio che consente di mostrare l’ora esatta sul display. Quest’ultima risulta essere identica a quella rilevata dall’orologio atomico, strumento ideato nel 1949, perfezionato a posteriori e adottato a livello internazionale per effetto della sua precisione indiscutibile.

Vi sono tuttavia anche altre modalità per scoprire l’ora esatta, come ad esempio chiederla direttamente agli assistenti personali smart (Alexa e Google home, ad esempio). Qualora però essi non fossero presenti nelle vostre abitazioni, l’alternativa più sicura consiste nel connettersi a uno dei tanti siti internet che riportano l’ora esatta italiana, fra cui figurano Oraesatta.info e OraesattaItalia.it.

Ultime notizie/ Oggi ultim’ora: Ucraina, “raid russi a Leopoli è messaggio per Biden”

© RIPRODUZIONE RISERVATA