Ora legale 2022 cambio ora 27 marzo/ Quando e come spostare lancette domenica: addio ora solare

ORA LEGALE 2022 E CAMBIO ORA: QUANDO E COME SI FA A PASSARE DALL’ORA SOLARE 2022

Con la primavera torna il momento dell’ora legale 2022, quello in cui spostare le lancette un’ora avanti e proiettarsi verso la bella stagione. Nel 2022 cade domenica 27 marzo, quindi tra oggi e domani. Da un punto di vista pratico non cambia molto, perché gli smartphone e in generale tutti i dispositivi digitali si adeguano in maniera automatica. Ma a livello pratico vuol dire anche che si dorme un’ora in meno, che nell’immaginario generale può non avere un grande impatto. Invece, gli effetti sulla salute non sono affatto trascurabili. Quest’anno poi il cambio ora ha un significato ulteriore. Come noto, consente un risparmio energetico.

Tenuto conto che negli ultimi tempi le bollette sono “volate” a causa del boom del prezzo dell’energia elettrica e del gas, con quest’ultimo che costa cinque volte di più rispetto ad un anno fa, allora diventa rilevante, visto che potremo spendere meno. Eppure nel marzo 2019 si era deciso a livello europeo di abolire il salto delle lancette. Il Parlamento Ue però lasciò ai pesi membri due anni di tempo per trovare un accordo su quale orario scegliere, se ora legale estiva o ora solare invernale.

ORA LEGALE 2022, SI RISPARMIA DAVVERO CON IL CAMBIO ORA?

Subito si è formata una spaccatura all’interno del continente europeo. L’Ue si è divisa tra i paesi nordici desiderosi di attenersi all’ora solare, mentre la Francia in un referendum popolare ha optato per mantenere fissa quella legale. In Italia, invece, nel novembre 2021 ci si è espressi a favore del mantenimento dello status quo, quindi col cambio ora in primavera e in autunno. A sorprendere l’America, col voto bipartisan del Senato di Washington che lo scorso 16 marzo ha abolito il cambio di ora, ma serve una posizione unanime. Se tutti gli stati americani trovassero subito un accordo, allora l’ora legale 2022 potrebbe essere abolita negli Stati Uniti nel 2023. La questione, dunque, è davvero anche economica? Non ci sono studi conclusivi, ma un rapporto del Dipartimento per l’energia americano nel 2008 ha stimato in un misero 0,5% la riduzione di elettricità usata quotidianamente, mentre un’altra ricerca, sempre di quell’anno, ha rilevato che l’energia risparmiata la sera era controbilanciata dall’uso dell’aria condizionata durante il giorno. La sensazione, dunque, è che non sia l’economia a giustificare il cambio ora tra quella solare e quella legale.

ORA LEGALE 2022, CAMBIO ORA SI ALLINEA A RITMI ORGANISMO?

Magari è il benessere a rappresentare una ragione valida per lo spostamento delle lancette. Nel 2019, infatti, una ricerca spagnola ha evidenziato che non alzarsi col buio in inverno e avere più ore di luce, col cambio ora due volte all’anno, si allineava al ritmo del nostro organismo. Quindi, così si possono sopportare di buon grado quei disturbi che compaiono dopo il ritorno dell’ora legale 2022. Ci sono diverse ricerche che si concentrano però su quel che accade nella prima settimana di ingresso dell’ora legale 2022. Uno studio svedese del 2008 rilevò un aumento degli infarti del miocardio, ma non solo: aumentano gli incidenti stradali e gli errori compiuti dai medici. Pare invece che calino le rapine serali. Ma va valutato bene ciò che è reale e ciò che invece è anedottico. Una cosa appare evidente: il passaggio dall’ora solare all’ora legale 2022 e viceversa ha riflessi che sono più profondi di quel che riusciamo a percepire e constatare.











