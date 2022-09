Ora legale, quando finisce e ipotesi per tutto l’anno/ “Così risparmiamo su bollette”

Ora legale, la nuova idea: estenderla a tutto l’anno…

Manca ancora qualche settimana alla fine dell’ora legale, ma si torna già a discutere sulla possibilità di mantenerla tutto l’anno per risparmiare sulle bollette, un tema decisamente attuale dati i continui rincari su luce e gas. L’ora legale sposta in avanti di un’ora le lancette dei nostri orologi per sfruttare maggiormente le ore di luce del periodo estivo e terminerà il 30 ottobre, quando le lancette saranno spostate un’ora indietro.

Con l’ora legale rinunciamo alla luce nelle prime ore del mattino ma la sfruttiamo appieno nel pomeriggio, risparmiando così preziosa energia elettrica. Per questo motivo, anche quest’anno si riapre il dibattito sulla possibilità di mantenere quest’ora per tutto l’anno, senza quindi limitarla soltanto alla bella stagione. La proposta arriva da Sima, la Società Italiana di Medicina Ambientale: “La politica discute di razionamenti del gas alle imprese, sabato in Dad per le scuole e riduzione della durata dei riscaldamenti dal prossimo autunno – spiega il presidente Sima Alessandro Miani, come riporta SkyTg24 – ma dimentica che già dal 2018 il Parlamento europeo ha approvato con l’84% dei voti favorevoli l’abolizione dell’obbligo del cambio di orario due volte l’anno, lasciando di fatto liberi i vari Stati di scegliere se optare per l’ora solare o legale”.

Ora legale tutto l’anno? Quanto si risparmierebbe…

Secondo Sima, “Il passaggio permanente all’ora legale consentirebbe di guadagnare un’ora di luce e calore solare ogni giorno e, considerati gli attuali prezzi del gas, determinerebbe nel nostro Paese risparmi sui consumi di energia stimabili in circa un miliardo di euro solo nel primo biennio”, come riferisce SkyTg24. In base alle stime della stessa Società, mantenerla tutto l’anno potrebbe ridurre le emissioni di CO2 di 200.000 tonnellate ogni anno.

Mentre il Ministero della Transizione Ecologica sta mettendo a punto un piano di risparmio energetico che sarà diffuso dal mese di ottobre, il presidente Sima a sottolineato a SkyTg24 che “Prima dell’impennata dei prezzi del gas, Terna ha quantificato in 420 milioni di kilowattora l’energia elettrica risparmiata nei 7 mesi del 2022 in cui è in vigore l’ora legale, con un minor consumo di elettricità in 15 anni pari in Italia a 10 miliardi di kilowattora, per un totale di 1,8 miliardi di euro risparmiati grazie all’ora legale”.

