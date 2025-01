Ora o mai più, anticipazioni puntata 11 gennaio 2025 su Rai 1: Marco Liorni dà il via alla nuova edizione

Questa sera, 11 gennaio 2025, va in onda su Rai 1 Ora o mai più, il talent show che mira a dare una nuova possibilità a cantanti che hanno avuto in passato un grande successo per poi sparire. Sono previste sette puntate, durante le quali gli otto concorrenti si sfideranno e saranno giudicati da una giuria di professionisti. A condurre le sette serate sarà Marco Liorni, che prende il testimone che nella passata edizione è stato di Amadeus.

Il programma, che andrà in onda in diretta, ha l’obiettivo di dare nuovo lustro a personalità del mondo della musica che hanno avuto anni fa un grandissimo successo, ma la cui carriera, dopo una o poche canzoni, non ha avuto seguito, entrando in una zona d’ombra dalla quale non sono più usciti.

I concorrenti e la giuria di Ora o mai più

Ma chi sono i concorrenti che ritroveremo sul palco di Ora o mai più? Ci saranno ex volti di Amici, come Valerio Scanu (che ha vinto anche un Festival di Sanremo); Loredana Errore, seconda classificata nell’edizione vinta da Emma Marrone; e Piedavide Carone, cantautore che ha partecipato anche a Sanremo al fianco di Lucio Dalla. Tra gli otto concorrenti c’è poi Matteo Amantia (ex frontman degli Sugarfree), Anonimo Italiano, Carlotta (cantante di canzoni come Frena e Gelosia), Antonella Bucci (che vanta anche il celebre duetto con Eros Ramazzotti sulle note di Amarti è l’immenso per me) e Pago.

A giudicarli ci sarà un gruppo di ‘maestri’, ovvero di professionisti della musica e del canto. Parliamo di Alex Britti, Gigliola Cinquetti, Riccardo Fogli, Marco Masini, Rita Pavone, Patty Pravo, Raf e Donatella Rettore. Va detto che ogni cantante avrà un coach con il quale lavorerà di settimana in settimana. Inoltre, a giudicarli, ci sarà anche un televoto.

Come seguire Ora o mai più in diretta streaming

La gara della nuova edizione di Ora o mai più si apre oggi, 11 gennaio 2025, su Rai 1. Ricordiamo che è possibile seguire la puntata in diretta a partire dalle 21.30, ma il programma è visibile anche in streaming su Raiplay, il sito ufficiale della Rai. Basterà collegarsi alla piattaforma attraverso il proprio PC, tablet o cellulare. La puntata sarà inoltre disponibile On Demand a partire dal giorno successivo.

