Dopo l’addio di Amadeus alla Rai, sarà Marco Liorni a dare il benvenuto al 2025 questa sera, 31 dicembre, con L’anno che verrà, che quest’anno farà tappa a Reggio Calabria. Liorni è uno dei volti di punta della Tv di Stato, presentando ogni sera L’eredità, leader negli ascolti nel preserale, e, presto, sarà anche al timone di Ora a mai più, il talent dei big della musica “dimenticati”, condotto in passato sempre da Amadeus. Ma, chi è esattamente Marco Liorni? Andiamo a conoscere meglio la vita e carriera del presentatore.

Barbara Exignotis, chi è la moglie di Nino Frassica/ "Nella vita sono sempre stata un'esibizionista"

Marco Liorni nasce a Roma il 6 agosto 1965. Appassionato di televisione fin da piccolo, si laurea in Scienze Umanistiche prima di approdare nel mondo dello spettacolo. Da ragazzo, lavora prima come bagnino e, poi, come commesso nel negozio di sua zia. Liorni inizia la sua carriera conducendo programmi per varie radio locali, per poi approdare nel 1996 a Verissimo nel ruolo di inviato e, successivamente, di conduttore. Dopo diversi anni a Mediaset, nel 2009 passa ufficialmente alla Rai, presentando diverse trasmissioni: da I Sogni son desideri a La Vita in Diretta, fino a ItaliaSì e Reazione a Catena. Il grande successo del game show lo consacra come uno dei volti più amati della Rai, prendendo il timore de L’Eredità nel 2024. Il 31 dicembre 2024 , invece, darà il benvenuto al 2025 su Rai 1 con L’anno che verrà.

Lucia Pizzuti, nuova fidanzata Fabio Rovazzi?/ La conferma social: "sono già due anni che ti amo"

Marco Liorni, chi è: l’ex moglie Cristina e il matrimonio con Giovanna Astolfi

Il conduttore de L’anno che verrà, Marco Liorni, è stato sposato due volte. Il primo matrimonio risale al 1993 con Cristina, una donna lontana dal mondo dello spettacolo. Dalla loro unione è nato il primogenito di Liorni, Niccolò. Dopo la fine della storia con la prima moglie, nel 1997 Marco ha conosciuto Giovanna Astolfi in una circostanza piuttosto particolare. “Mentre passavo sotto gli uffici della radio, giuro che era un caso, è mancato poco che non la investissi con l’auto. Sono sceso, abbiamo cominciato a parlare”, ha raccontato Marco. Con la giornalista ha avuto due figlie, Viola e Emma, damigelle al loro matrimonio, celebrato nel 2014 negli Stati Uniti.

Chi è Osvaldo Paterlini, marito di Orietta Berti: “Ha capito che gli piacevo quando…”/ I figli Omar e Otis

Marco Liorni è quindi papà di tre figli: Niccolò, Emma e Viola. Proprio con l’ultimogenita visse un episodio molto traumatico. Quando era piccola, Viola rischiò infatti di morire mentre mangiava un pezzo di pizza e fu salvata dalla sua maestra. “Quando iniziò l’asilo, mia moglie chiese alle maestre se erano in grado di fare la disostruzione: una sì, l’altra avrebbe fatto il corso da lì a Natale. A marzo, mia figlia mangiando un pezzo di pizza, rischiò di soffocare e fu salvata dalla seconda maestra, fresca di corso”, ha raccontato il conduttore ai microfoni di Panorama.