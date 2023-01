Ore 15:17 Attacco al treno/ Su Rete 4 il film con Spencer Stone

Ore 15:17 Attacco al treno, film di Rete 4 diretto da

Ore 15:17 Attacco al treno è un film del 2018 di genere biografico, drammatico e azione, che verrà trasmesso su Rete 4 alle ore 21.25 oggi, 14 gennaio. Il film è stato diretto da Clint Eastwood e prodotto da lui stesso, Tim Moore, Kristina Rivera, Jessica Meier con la collaborazione di Bruce Berman e delle case di produzione Malpaso Productions, Village Rosdshow Pictures e Warner Bros.

Omicidi nell'alta società: disposti a tutto/ Su Rai 2 il film con Fritz Wepper

La sceneggiatura e la scenografia dell’opera cinematografica sono state rispettivamente curate da Dorothy Blyskal e da Kevin Ishioka, mentre il montaggio e la fotografia da Blu Morray e Tom Stern. Le musiche sono state scelte appositamente da Christian Jacob. Tra i principali attori del cast ci sono Spencer Stone, Anthony Sadler, Alek Skarlatos, Judy Greer, Jenna Fischer, Heidi Sulzman, Thomas Lennon, Sinqua Walls, Ray Corasani, Tony Hale, Jaleel White.

L'eliminatore/ Su Italia 1 il film con Arnold Schwarzenegger

Ore 15:17 Attacco al treno, la trama

Leggiamo la trama di Ore 15:17 Attacco al treno. Nel corso della sera del 21 agosto 2015 il mondo viene informato dai media di un tentativo di attacco terroristico avvenuto su un treno partito da Amsterdam verso Parigi, impedito da tre giovani statunitensi che si trovavano a bordo del treno mentre erano in vacanza in Europa. Il film mostra la vita di questi tre ragazzi, tra cui due militari, che sono amici fin da piccoli. Sono sempre rimasti vicini per i problemi scolastici, poiché erano degli studenti non molto disciplinati, alle loro scelte di vita fino alla volontà di fare un viaggio in Europa e alla realizzazione di altri loro desideri prima dell’attacco terroristico.

Safe/ Su Italia 1 il film con Jason Statham

Nel corso di questa dura esperienza sono sempre rimasti uniti nella loro solida amicizia, che si è rivelata la loro arma più preziosa e potente, che ha permesso il salvataggio di più di 500 persone a bordo del treno. I tre giovani riescono a togliere le armi e a immobilizzare il terrorista marocchino con un fucile d’assalto e una pistola con cui voleva uccidere i passeggeri. Inoltre controllano un altro passeggero americano ferito gravemente poiché aveva provato a intervenire per evitare l’attacco. Infine per merito del loro intervento, i tre giovani ottengono il più alto riconoscimento francese, ossia Legion d’onore, da parte del presidente della Francia.











© RIPRODUZIONE RISERVATA