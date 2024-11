Un recente inchiesta andata in onda sui canali dell’emittente americana CBS News – ma originata dal libro ‘II prezzo degli innocenti‘ scritto da Maria Laurino, che per prima ha portato alla luce questa complessa vicenda – ha reso noto il (fortunatamente ormai desueto) ‘Programma Orfani’ che fu avviato dal Vaticano a cavallo tra gli anni ’50 e ’70 per rendersi mediatore di un vasto programma di adozioni negli USA di bambini rimasti senza famiglia in Italia e in tutta Europa: questo almeno sulla carta, perché il libro e l’inchiesta dimostrano che la realtà dietro al Programma Orfani era ben diversa disegnando i contorni di una vera e propria macchina avviata al fine quasi esclusivamente lucrativo.

San Patrignano cos'è, storia della comunità di Vincenzo Muccioli/ Dal 1978, migliaia di persone accolte...

Facendo un passetto indietro, è importate tornare innanzitutto con la mente agli anni ’50 in cui l’influenza della Chiesa sulla società italiana era ancora tale da generare non pochi imbarazzi nelle donne e nelle famiglie quando un bambino veniva concepito al di fuori del matrimonio: non a caso in tutto il territorio italiano furono aperti dal Vaticano centinaia di istituti religiosi pensati appositamente per accogliere e crescere i piccoli nati nel peccato; ed è proprio qui si inserisce il progetto che vide tra i suoi artefici monsignor Andrew Landi.

Lecce, 14enne denuncia: "Violentata da fidanzato e dall'amico"/ Indagato 23enne, caccia a presunto complice

In cosa consisteva il ‘Programma Orfani’ del Vaticano: “Più di 3mila dollari per ogni bambino adottato negli USA”

Dalle due inchieste – infatti – Landi risulta essere stato uno dei più fermi sostenitori del Programma, mettendo in piedi (ovviamente non da solo) un sistema che faceva sparire quei bambini allontanandoli senza troppe spiegazioni da madri e padri: sono migliaia i certificati di nascita modificati e manipolati affinché i piccoli risultassero a tutti gli effetti – pur non essendolo – degli ‘orfani’; mentre ai genitori si raccontava che erano deceduti in questa o quell’altra fatalità.

Margaret, morta per una rinoplastica. Il collega: "Persona speciale"/ L'amica: "Era troppo insicura"

Grazie a questo sistema, il Vaticano riuscì ad invire negli States qualcosa come 3.500 (falsi) orfani, nel frattempo adottati in modo del tutto inconsapevole da migliaia di famiglie cattoliche americane; il tutto con pagamenti che secondo l’inchiesta di Luarino arrivano anche a valere più di 400 dollari a bambino, che oggi sarebbero a pari a più di 4mila dollari, tanto che Landi arrivò anche a promuovere una vera e propria caccia ai nati da genitori non sposati in tutte le campagne e province italiane.

Dal conto suo Landi ha sempre rivendicato il buon cuore dietro alla sua opera, pensata per dare un futuro sereno agli ‘orfani‘ italiani; mentre la CBS ha voluto vederci ancor più chiaro, inviando una lettera personalmente a Papa Francesco per chiedergli – come recentemente fatto in terra olandese – di scusarsi a nome dell’intero clero con le 3mila famiglie coinvolte, chiedendogli di cooperare (dove possibile) per riportare alla luce quei legami familiari forzatamente spezzati.