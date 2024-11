Orian Ichaki è La Talpa – Who is the Mole? Tutto pronto per una nuova puntata del reality show condotto quest’anno – per la prima volta – da Diletta Leotta in prima serata su Canale 5. Proseguono le indagini per scoprire l’identità – “who is the mole” per l’appunto – del concorrente ingaggiato dalla produzione per sabotare dall’interno le prove del gruppo e consumare il montepremi finale. La modella, ex Madre Natura di Ciao Darwin, sta iniziando ad attirare i sospetti di una parte del gruppo per via di alcuni comportamenti ambigui.

Se durante la prima puntata è stata protagonista di un momento “Hot” con Gilles Rocca, nel secondo appuntamento le telecamere hanno ripreso la bella modella abbracciata in modo molto intimo e complice con Andrea Preti. Abbracci che sono stati mostrati ai diretti interessati con Andrea Preti che ha avuto una crisi tale da spingerlo quasi a lasciare il gioco.

Orian Ichaki divisa tra Gilles Rocca e Andrea Preti a La Talpa 2024?

Orian Ichaki con la sua bellezza ha conquistato La Talpa 2024, ma anche le attenzioni di due concorrenti. Si tratta di Gilles Rocca e Andrea Preti che sembrano interessati alla modella ed attrice israeliana che sin dal suo arrivo nel villaggio si è fatta notare. Durante la prova che vedeva i concorrenti chiamati a raggiungere la vetta di una montagna, la modella ha condiviso il tragitto con Gilles Rocca lasciandosi andare a sorrisetti, battutine e ammiccamenti che non sono passati inosservati. Complici e uniti, Gilles Rocca e Orian hanno attirato l’attenzione di Elisa Di Francisca che, scherzosamente, ha detto “quando avete finito di fare i piccioncini dobbiamo proseguire…”.

Una velata frecciatina quella lanciata dalla ex sportiva che ha fatto scattare il dubbio sulla reale possibilità che la modella possa essere la talpa di questa edizione. Che dire: solo il tempo ci aiuterà a capire se è davvero così!