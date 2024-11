Prosegue l’avventura de La Talpa 2024 e con la seconda puntata iniziamo a conoscere ancora meglio i concorrenti che, in momenti separati dalle dinamiche del programma, non disdegnano i racconti toccanti. A mostrarsi con filtri inediti è Orian Ichaki, nota per il suo ruolo di Madre Natura a Ciao Darwin 9 e con una carriera avviata da modella. Il suo racconto a La Talpa 2024 va però ben oltre tali curiosità già note.

“Il nostro è un mondo particolare, siamo addestrati fin da ragazzi; ho fatto il militare per due anni, in fanteria. Sono un soldato e sono abituata a vivere situazioni difficili”. Inizia così il racconto di Orian Ichaki a La Talpa 2024, partendo dunque dalla sua esperienza militare in Israele – sua terra di nascita – per poi arrivare a raccontarsi dal punto di vista dell’attitudine. “Sono brava nelle indagini e non mi sfugge nulla; sembro la classica ‘modella bionda’ ma sono molto attenta ai particolari. Questo è un gioco di strategia e io so giocare molto bene”.

Orian Ichaki a La Talpa 2024: “La situazione ad Israele è pericolosa, i miei genitori…”

I toni diventano decisamente più toccanti quando Orian Ichaki – sempre nel corso della seconda puntata de La Talpa 2024 – volge un pensiero alla sua famiglia e in particolare ai suoi genitori che vivono in Israele. “Ho paura di quello che può succedere alla mia famiglia, i miei genitori mi mancano tanto; adesso la situazione ad Israele è pericolosa…”. Evidente la commozione della concorrente che, ultimato il momento toccante, rinnova un messaggio già chiaro da quanto detto in precedenza: “Voglio dimostrare di non essere solo la ‘classica’ modella bionda!”.