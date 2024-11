L’obiettivo sarà pure scovare ‘the mole’, ma è pur sempre un reality: la convivenza e la stretta condivisione delle dinamiche di gioco sono già terreno fertile per una prima coppia a La Talpa 2024? Forse è presto per dirlo, ma due concorrenti in particolare sembrano stuzzicarsi con simpatia oltre ad ostentare una discreta simpatia reciproca: stiamo parlando di Gilles Rocca e Orian Ichaki.

Gli appassionati di gossip e cronaca rosa certamente non si saranno persi un simpatico siparietto tra Gilles Rocca e Orian Ichaki nel corso della 2a puntata de La Talpa 2024. Insieme – accompagnati da Elisa Di Francisca – hanno fatto squadra per la prova della settimana con il compito di raggiungere la vetta di una montagna e nel frattempo raccogliere informazioni che potrebbero condurli alla risoluzione dell’enigma. In alcune occasioni raccontate dalla messa in onda proprio Gilles Rocca e Orian Ichaki sono sembrati particolarmente complici tra risate, canzoni e piccole battutine.

Gilles Rocca e Orian Ichaki a La Talpa 2024: può nascere l’amore?

Gilles Rocca interessato ad Orian Ichaki a La Talpa 2024? Questo il quesito forse condiviso da chi non si è lasciato sfuggire il commento allusivo, chiaramente con toni scherzosi, di Elisa Di Francisca. “Quando avete finito di fare i piccioncini dobbiamo proseguire…”. Che la sportiva abbia visto qualcosa in più della complicità osservata nel corso della seconda puntata del reality? Per una battuta simile, il beneficio del dubbio è lecito. Certo è che la vicinanza tra i due non passa inosservata anche perchè, l’attore, proprio al suo fianco si dimostra più sorridente del solito. Solo il tempo ci dirà se tra Gilles Rocca e Orian Ichaki possa esserci del tenero.

Per chi non lo sapesse, Gilles Rocca è fidanzato con Roberta Mastromichele; chiaramente, non c’è assolutamente nulla di concreto – almeno per ora con la concorrente de La Talpa 2024 Orian Ichaki. Ma chissà che alla dolce metà dell’attore non stiano infastidendo questi piccoli siparietti di complicità…