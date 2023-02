Oriana allontana Onestini per Daniele: “Lo faccio perché si fidi di me”/ Luca sbotta: “Ti fai influenzare!”

Luca Onestini e Oriana Marzoli, discussione al Grande Fratello Vip 7 per Daniele Dal Moro

Discussione tra Luca Onestini e Oriana Marzoli al Grande Fratello Vip 7. Nella diretta prevista per questa sera 6 febbraio si parlerà delle complicazioni che il loro rapporto sta vivendo a causa delle gelosie (negate) di Daniele Dal Moro. Luca ha infatti notato una freddezza da parte di Oriana negli ultimi giorni, per lui causata proprio dal timore delle reazioni che potrebbe avere Daniele nel vederli complici.

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli nuova coppia?/ Risveglio passionale al GF Vip

“Non mi parli”, ha esorditoLo fa Oriana, ricevendo però in risposta lo sfogo di Onestini: “Non sono certo io che non ti parlo, è il contrario e lo vedo da tante cose. – ha spiegato – Forse lo fai per far star tranquillo lui. Tu però te ne devi sbattere perché se ci vogliono allontanare solo perché ci troviamo bene, ridiamo e scherziamo, non c’è niente di male. Lui comunque non dovrebbe farsi influenzare da ciò che dicono gli altri ma anche lui.” ha tuonato Luca riferendosi a Daniele.

Luca Onestini lascia il GF Vip?/ Indiscrezione choc, "Chiamato in confessionale..."

Oriana Marzoli si allontana da Onestini per Daniele, lui non apprezza…

Lo sfogo di Onestini è poi proseguito in confessionale: “Probabilmente sono voci che Oriana sente dagli altri, che influiscono su Daniele e forse indirettamente influiscono anche su di lei. Col carattere che hai se ti fai influenzare anche tu Oriana, stiamo rovinati!”

Oriana non ha negato questa freddezza con Onestini causata dal suo rapporto con Daniele Dal Moro, tuttavia ha spiegato il motivo di questa decisione: “È un po’ vero, però non lo faccio perché io abbia paura o perché Daniele sia geloso di Luca, anche se io penso di si… – ha ammesso in confessionale – Non è che lui mi mette i piedi in testa, lo faccio un po’ perché lui si fidi di me. Non mi costa niente smettere un po’ di stare troppo attaccata a Luca anche se si tratta solo di amicizia.” Tuttavia ha specificato che: “Luca comunque è il mio pilastro qua dentro, io lo adoro da morire, e colui che c’è sempre stato e Daniele ancora non può essere il mio pilastro perché non c’è.”

Nikita Pelizon bacia Daniele Dal Moro per gioco/ Oriana furiosa: "Vacci piano!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA