Oriana avverte Daniele al GF Vip: “Non aspetto più che cambi idea su di me”/ Lui gela: “Per te non lo faccio”

Oriana Marzoli chiude con Daniele Dal Moro? “Non posso aspettare tutta la vita”

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, coppia oppure no? È questa la domanda che molti telespettatori del Grande Fratello Vip si stanno ponendo in questi giorni. La loro frequentazione procede infatti tra alti e bassi, tra liti furiose e riavvicinamenti perlopiù causati dai grossi dubbi di Daniele. Pur provando una forte attrazione per Oriana, Daniele non vuole sbilanciarsi e superare con lei dei limiti.

Dall’altra parte Oriana si dice stufa di questa situazione e lancia un chiaro avvertimento a Dal Moro: o viversi questa storia con lei o allontanarsi definitivamente. “Sta perdendo la possibilità di godersi una cosa che in realtà gli va di fare, perché lo so che gli piaccio, – ha spiegato Oriana in confessionale – però non è che posso aspettare tutta la vita che lui cambi idea su di me”.

Daniele però gela ancora una volta Oriana, dicendosi non disposto ad eliminare i suoi dubbi su di lei: “Io sarei il primo a volere una risoluzione ma ci deve essere qualcosa che cambia. Se io devo fare un salto nel vuoto per lei non lo faccio, lo ripeto.” sono state le sue parole.

Dal Moro, dal canto suo, non nega di avere un carattere difficile a causa del suo passato drammatico: “I grandi traumi fanno tanto male e ti insegnano tante cose, però piccoli traumi costanti che non ti danno la possibilità di recuperare, questo non è facile. – ha spiegato in confessionale, concludendo – Mio padre è stata l’unica persona che più di tutti ha creduto in me”.

