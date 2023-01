Oriana critica Nikita: “Ha le gambe da maschio, lo ha detto anche Luca”/ Web furioso: “È body shaming!”

Nikita nel mirino di Oriana Marzoli: scivolone al Grande Fratello Vip

Nelle ultime ore Oriana Marzoli è finita nel mirino del web per alcune critiche lanciare a Nikita Pelizon, una delle concorrenti più amate del Grande Fratello Vip 7. La venezuelana è stata addirittura accusata di body shaming a causa di una frase detta sulle gambe della Pelizon.

Gf Vip, Oriana gelosa del rapporto tra Daniele e Nikita: "Vai da lei se ti piace"/ La Pelizon sbotta!

Tutto è accaduto quando in giardino Giaele De Donà ha chiesto a Oriana chi ci fosse in piscina. In quel momento c’era proprio Nikita, come Oriana ha quindi risposto alla De Donà che ha però fatto notare di vedere un altro paio di gambe in piscina che non sembravano quelle di Nikita. Da qui la battuta di Oriana che ha scatenato il web.

Dana contro Onestini e Oriana: "Accusata e provocata di proposito"/ Nikita conferma: "È il loro gioco"

Oriana critica le gambe di Nikita e il web si infuria!

“No, è lei. – ha spiegato la Marzoli a Giaele, aggiungendo tra le risate – Sono le sue gambe… Sai che nella foto anche Luca ha chiesto di chi fossero quelle gambe da maschio?“. La critica alle gambe di Nikita ha scatenato sul web una serie di accuse alla venezuelana. C’è chi ha scritto: “Le gambe di Nikita sono solo da invidiare, che schifo queste persone pure il body-shaming ci mancava“; chi invece ha aggiunto “Ormai trovano pretesto di tutto per deriderla. Comunque Nikita sta sempre 1000gradini sopra sia mentalmente che fisicamente.” E ancora chi sottolinea la ‘pochezza’ e ancor di più la ‘superficialità’ della Marzoli scrivendo: “Diceva Oriana quella profonda che non pensa all’aspetto fisico…mamma mia ma come si fa!”

Oriana a letto con Daniele, la reazione di Luca Onestini al GF Vip/ "È una cosa intima" e la stuzzica…

#Gfvip #Nikiters #Donnalisi #Gintonic

Questa fa Bodyshaming su Nikita ridendo pensando di essere simpatica;

“Anche Luca ha detto che sono gambe da maschio” pic.twitter.com/hx3JAWk7Ew — Dussi (@dussii111) January 12, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA