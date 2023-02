Oriana Marzoli attratta da Alex Belli/ “E’ un uomo bellissimo e tanto sensuale”

Oriana Marzoli attratta da Alex Belli: le parole dell’influencer spagnola

Alex Belli è stato nominato al Grande Fratello Vip 2022 da Micol Incorvaia, Edoardo Tavassi e Oriana Marzoli. L’attore che nella scorsa edizione del reality show ha creato le dinamiche più seguite dal pubblico, viene chiamato in causa nella casa.

Come riporta Biccy, Micol Incorvaia tira in ballo Alex Belli e dichiara: “Lui parla come molti attori del cinema italiano. Il modo di recitare che non mi piace, con tutto quel tono aspirato. Tutto quello del cinema italiano che non mi piace. Sembra che stiano esalando l’ultimo respiro certi attori”. A questo punto, interviene Edoardo Tavassi che aggiunge: “Lui fa nella vita il doppiaggio di sé stesso fatto pure male. Sembra che si doppi da solo ragazzi”. Oriana Marzoli, invece, svela di essere attratta dell’ex concorrente: “Ho visto solo due puntate dell’anno scorso. Non lo seguivo però questo uomo lo conosco è bellissimo e tanto sensuale. Non ho sentito molto come parla”. Cosa dirà Daniele Dal Moro di questo complimento all’attore da parte della sua fiamma?

Patrizia Rossetti contro Alex Belli: “E’ quello che ha fatto più cavolate”

A parlare di Alex Belli è anche un’altra concorrente del Grande Fratello Vip 2022, Patrizia Rossetti. La conduttrice sull’attore dichiara: “È quello che ha fatto più parlare perché è quello che ha fatto più cavolate. Lui e Soleil sono stati protagonisti, ma sono stati protagonisti antipatici. Lui non è sciocco, ha cultura, è intelligente, ma è molto pieno di sé. Nemmeno Soleil mi è piaciuta, poi non faceva parlare nessuno e aveva ragione solo lei.”

E ancora: Non ha dimostrato di essere intelligente, perché ha dimostrato di essere antipatica. Quando diceva: ‘No ma giochiamo’, quando un uomo ti viene sul letto, ti apre le gambe, ti tira e ti mette la faccia sulla pa**ta anche se sei vestita, e sai che è sposato, secondo me non è giocare tra amici”.

