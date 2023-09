Oriana Marzoli, che succede con Daniele Dal Moro?/ Silenzio rotto al Gran Hermano vip 8: “Voglio che sia…”

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si lasciano? Lei sogna la maternità al Gran Hermano Vip 8, dopo il Grande Fratello vip 7

Oriana Marzoli parla del Grande amore conosciuto in Italia al Grande Fratello spagnolo (o meglio il “Gran Hermano vip 8”) , Daniele Dal Moro, come lei ex Grande Fratello vip 7. Un segno che la lovestory di “Barbie Venezuela” e “Ken Veneto” non sia finita. E, nel sogno ad occhi aperti un futuro roseo dalla Casa più spiata in Spagna, ben oltre il dissenso di Daniele Dal Moro al suo ingresso al Gran Hermano Vip 8 e la crisi d’amore in corso, lei svela al Gran Hermano vip 8 il suo desiderio più grande. Si tratta del sogno nel sogno in un prosieguo della lovestory con Daniele Dal Moro, per il raggiungimento della maternità.

Ebbene sì, Barbie Venezuela é tra i trend e i thread più romantici del momento a più tagli dell’hashtag del suo nome d’arte vip “Oriana Marzoli”, via social, per una grande confessione amorosa. Sbottonandosi in confidenza con i coinquilini in corsa come lei nel gioco del Gran Hermano vip 8, la cui nuova puntata é attesa per la giornata di domenica 17 settembre 2023 su Tele Cinco per Mediaset España, Oriana Marzoli tiene a rassicurare i fan della coppia che forma con il Ken Veneto, gli Oriele: “Voglio che

sia con il mio fidanzato, Daniele. Sì, voglio che sia con lui”, fa sapere, alludendo al sogno del raggiungimento della maternità e quindi al legame d’amore indissolubile che la tiene vincolata al bello e tenebroso conosciuto in Italia prima dell’ingresso al Gran Hermano vip 8, al Grande Fratello vip 7 made in Italy. Nel frattempo, la lovestory degli Oriele si direbbe in stand-by, dopo che Daniele Dal Moro ha confidato a mezzo X, via social, di disapprovare in toto la scelta maturata da Barbie Venezuela di lasciarlo solo in Italia, concorrendo al gioco spagnolo della convivenza forzata nella Casa più spiata in Spagna.

Che il veneto possa subentrare nel gioco iberico, come ospite e/o concorrente nel cast del Gran Hermano vip 8, non può dirsi un’ipotesi azzardata, dal momento che la produzione del reality potrebbe sfruttare le menzioni di Oriana in nome e per conto Daniele per l’ingaggio del veneto nel cast. In quest’ottica di ipotesi, il reality spagnolo si assicurerebbe un nuovo bacino di ascolti, quelli degli Oriele, fan della coppia italo-venezuelana nata in un reality-show TV.

Intanto, Daniele Dal Moro difende la bella bionda Oriana Marzoli dalla giornalista di Tele Cinco, Cristina Porta, che nel web classifica la venezuelana tra le peggiori proposte del Gran Hermano vip 8. “Puedes por favor seguir viendo a Oriana desde casa

en silencio y sin llorar?”, chiosa il Ken, in controreplica, e in italiano la paternale sta a significare: “Puoi continuare a guardare Oriana da casa in silenzio e senza piangere?”. Insomma, Daniele taccia la Porta di accusare il duro colpo che Oriana sia al Gran Hermano vip mentre la mora resta a casa, a guardare la Barbie in TV!

