Oriana Marzoli choc: “Ho visto Edoardo Tavassi nudo”/ La confessione al GFvip

Grande Fratello vip, Oriana Marzoli si confessa su un momento hot vissuto nella Casa più spiata d’Italia

Mentre prosegue la corsa per la finale del Grande Fratello vip 2022, nella Casa dei vipponi Oriana Marzoli dà scandalo insieme ad Edoardo Tavassi. Nelle ore in cui i telespettatori si dicono in trepidante attesa di assistere alla nuova puntata del reality dei vipponi, la bella protagonista del reality Oriana Marzoli si lascia andare ad una confidenza piuttosto infuocata con le coinquiline nella Casa più spiata d’Italia, Micol Incorvaia e Giaele De Donà, che non passa inascoltata al pubblico di telespettatori. Come ripreso da The Pipol TV su Instagram, nella confidenza condivisa con la coinquilina Micol Incorvaia e l’altra protagonista del Grande Fratello vip 2022, Oriana Marzoli si palesa in stato di choc, al grido di:

“L’ho visto senza mutande. Sono sconvolta!”.

Stando alla ricostruzione fatta dal portale web beninformato, a quanto pare il fratello di Guendalina Tavassi, Edoardo Tavassi, ha aperto per sbaglio il suo accappatoio mentre si stava cambiando, probabilmente incurante oppure ignaro del fatto che fosse poco distante da lui, di passaggio, la modella bionda dallo sguardo magnetico. “Oddio, sono sconvolta! Ho visto Edoardo nudo. Sono stravolta! -rimarca nella sua confidenza alle coinquiline, Oriana Marzoli, dando così in pasto agli esperti del gossip il nuovo scandalo della Casa più spiata d’Italia- Ho visto ogni cosa…Aiuto, sono imbarazzata”.

Edoardo Tavassi ci prova con Oriana, al Grande Fratello vip 2022?

Ma cosa ne penserà Micol Incorvaia, che nell’ultimo periodo sembra aver avviato una frequentazione intima proprio con il super single in gioco al Grande Fratello vip 2022, Edoardo Tavassi? Che l’ex naufrago de L’isola dei famosi 2022 si sia spinto alla nudità, per tentare la bella della Casa, Oriana Marzoli? Che stia per esplodere il preannunciato nuovo triangolo amoroso della Casa? Nel frattempo, il popolo del web chiede fortemente l’eliminazione dal reality dello speaker radiofonico Charlie Gnocchi. Chi la spunterà al termine del nuovo televoto?

