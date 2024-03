Oriana Marzoli compie gli anni e divide i fan/ Le reazioni al party di compleanno senza Daniele Dal Moro

Grande fratello 2024, Oriana Marzoli compie gli anni: Daniele Dal Moro é grande assente al party

Oriana Marzoli compie gli anni da ormai single, reduce dalla rottura a quanto pare definitiva con Daniele Dal Moro. La Barbie italo-venezuelana, tra i concorrenti competitor al Grande Fratello vip, 7 é nelle ultime ore virale sul re dei social di Instagram, per effetto del post dei festeggiamenti del suo compleanno, ricorso nel corrente mese di marzo 2024.

Anita Olivieri e Alessio Falsone, furiosa lite al Grande Fratello 2024/ Lui: "Ci sto male per i tuoi modi"

Nel post in questione Oriana Marzoli si lascia immortalare in un succinto set che si sposa bene con il suo incarnato e valorizza le curve da fotomodella che tanto contraddistinguono l’influencer dagli occhi da cerbiatta. Il post in questione, una carrellata di immagini del compleanno dell’Italo-venezuelana fa discutere, in primis per ben due particolari evidenti. Anzitutto la non presenza di Daniele Dal Moro, che con la sua assenza al party dei festeggiamenti quindi darebbe per confermata la rottura annunciata dall’ex coppia di recente, anche in nome e per conto di Oriana Marzoli. E unitamente al particolare della grande assenza di Dal Moro con i fan che invocano il ritorno di fiamma degli Oriele, poi, fa discutere che la modella ex Grande Fratello vip 7 si riservi della facoltà di nascondere gli anni compiuti.

Marcella Bonifacio ‘contro’ sua figlia Greta Rossetti: “Si è rinc*glionita!”/ E su Beatrice: “E’ una falsa!”

A corredo del post l’influencer scrive delle parole autocelebrative e di gratitudine verso coloro i quali le vogliono bene, ma nel messaggio così come in nessuna tra le immagini postate come quella della torta vi é la menzione degli anni. Se non tra le Instagram stories, dove emerge il numero stilizzato delle candeline pari a 23 che é l’equivalente cifra al contrario della reale età di Oriana Marzoli, che ha appena compiuto 32 anni.

“Happy birthday to me*- scrive a corredo del post-celebrativo Oriana Marzoli-, un ricap

di questi giorni festeggiando il mio compleanno a Milano e a Madrid con le persone che amo di più grazie mille per

l’affetto, per esserci sempre quando ne ho bisogno e grazie mille a tutti voi che mi avete fatto gli auguri e per tutti i regalini che mi avete inviato e che ho adorato!”.

Fiordaliso dedica una canzone a Beatrice Luzzi durante un concerto/ “Lei merita di vincere…”

Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli diventano grandi amiche: la svolta

Tra le annesse reaction social, nei messaggi degli utenti c’é chi fa notare la totale assenza di Daniele Dal Moro nelle immagini del party, e particolarmente virale diventa la presenza della ex rivale al Grande Fratello vip 7 della festeggiata, Antonella Fiordelisi. La salernitana destina alla italo venezuelana il messaggio più coinvolgente, contribuendo così a rendere Oriana Marzoli un thread di accesa discussione sui social e online.

“Sei la cosa più bella che mi porto dietro un programma che ho fatto… auguri piccola”. Per la serie Antonella Fiordelisi, così come Oriana Marzoli, sembrano preferire l’amicizia nata in solidarietà femminile all’amore complicato, e per la salernitana può ormai dirsi chiusa la lovestory con Edoardo Donnamaria, conosciuto sempre nella Casa di Grande fratello 7.

Nel frattempo, intanto, Oriana Marzoli é al centro del gossip anche per la sua sospetta lovestory appena avviata con Cristiano Iovino…











© RIPRODUZIONE RISERVATA