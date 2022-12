Oriana Marzoli contro Antonella Fiordelisi/ “Domani gliela faccio pagare”

Oriana Marzoli organizza la vendetta ad Antonella con Giaele e Ginevra

Nessuno ci avrebbe mai scommesso nulla ma sembra che Oriana, Giaele e Ginevra abbiano fatto squadra contro Antonella Fiordelisi. Dopo che la schermista ha imitato l’influencer spagnola con movenze e abiti succinti, la gieffina vuole passare all’azione.

Oriana Marzoli racconta a Ginevra e Giaele come si vendicherà di Antonella: “Domani anch’io vado oltre, ma perché devo fare sempre la donna matura? Non ce la faccio più. E’ la seconda volta, la prima volta mi ha detto cose cattive su Antonino. Adesso mi deve stuzzicare… prima l’aereo, poi il confessionale per istigarmi. Un pochettino devo fargliela pagare, forse non ha capito con chi non deve giocare.” A proposito della schermista, Giaele De Donà ha aggiunto un dettaglio non indifferente: “Secondo me lei attacca tutte quelle che iniziano ad avvicinarsi ad Antonino… facci caso. A lei dà fastidio non perché adesso le piace Antonino, ma perché visto che non lo ha avuto lei, non vuole che altre possano averlo.” Per vedere la clip clicca qui.

Antonella Fiordelisi ha deciso di imitare Oriana Marzoli nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. La schermista ha messo una parrucca bionda, abiti succinti e ha cominciato a girare tra gli inquilini scherzando e facendo battute spinte. Non è mancato anche il siparietto con Antonino Spinalbese che ha infastidito l’influencer spagnola.

Oriana Marzoli si è infuriata: “Non ho mai parlato così, non dico quelle parole, mai ho parlato così con Antonino. Imitazione pessima. Ma a noi non ci fanno imitare a questa ridicola? Se mi metto a giocare io, vado oltre”. L’influencer spagnola ha poi deciso di vendicarsi: “Dopo tocca a me“.

