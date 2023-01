Oriana Marzoli contro Davide Donadei “Leccacu*o e sfig*ato”/ Colpa di una colazione…

Oriana Marzoli contro Davide Donadei

Tra Oriana Marzoli e Davide Donadei non c’è molta simpatia. L’ex tronista, sin dai primi giorni di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 2022, ha ammesso di non condividere l’atteggiamento e il modo con cui Oriana si rapporta agli altri inquilini. Nel corso della 28esima puntata, durante il momento delle nomination, parlando con Antonella Fiordelisi, immune come lui, mentre gli altri si trovavano nella stanza led per le nomination palesi, ha ammesso se se non fosse stata immune, avrebbe sicuramente nominato Oriana che, con il suo avvicinamento a Daniele ha scatenato le critiche di diversi concorrenti tra cui proprio Davide.

Quest’ultimo che, nel corso della 28esima puntata ha raccontato la sua storia ricevendo l’abbraccio delle persone a cui è più legato, questa mattina, ha deciso di coccolare i suoi amici preparando una colazione dolcissima. Le telecamere hanno inquadrato il momento in cui Davide, dopo aver raggiunto la stanza rosa, ha svegliato Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi con il piatto della colazione. Un gesto che non è piaciuto, in particolare ad Oriana.

Le critiche di Oriana Marzoli a Davide Donadei

In cucina, mentre si trovava in compagnia di Luca Onestini, Oriana Marzoli ha puntato il dito contro Davide Donadei non risparmiandogli critiche. “Questo ragazzo mi innervosisce in ogni modo, è un leccase*ere, ma un leccase*ere. Gli ha portato la colazione alla gente che dorme, dai, ma dai. No no… Mi sembra il tipico sfi*ato che vuole per forza essere… capito? Perché sa che se va in nomination…”, le parole di Oriana.

Parole di cui Davide non è a conoscenza. L’ex tronista, per il momento, ha litigato solo con Luca Onestini limitandosi ad esprimere la propria opinione agli altri concorrenti in modo civile. Riuscirà a fare lo stesso con Oriana?

