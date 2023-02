Oriana Marzoli contro Martina Nasoni al GF Vip: “Ragazzina incoerente”/ Lei sbotta: “Accanita contro di me”

Martina Nasoni contro Daniele Dal Moro e Oriana al GF Vip: “Facessero anche un figlio insieme, non me ne frega!”

Tensione alle stelle nella Casa del Grande Fratello Vip tra Martina Nasoni e Oriana Marzoli. Perno di questa ostilità continua ad essere Daniele Dal Moro, ormai sempre più lontano dalla Nasoni. Subito dopo la diretta del 16 febbraio, Martina ha avuto un lungo sfogo in confessionale, durante il quale ha attaccato sia Daniele che Oriana.

“Non ti mettere su questo piedistallo, stai tranquillo! Io non voglio niente da te ad oggi!” ha inizialmente tuonato contro Daniele. Su Oriana ha invece aggiunto: “Io non ce l’ho con lei, è lei che si accanisce contro di me, il perché non lo so! Ha capito che il problema per me non sta in lei o nella loro relazione, ma nel poco rapporto che lui dà al nostro rapporto. Ora ho capito che è lui, prima non ci avevo capito niente. Ma facessero pure un figlio insieme, ma chi se ne frega!”

Non è mancata anche la critica di Daniele Dal Moro a Martina Nasoni dopo la diretta del GF Vip: “Il dubbio che possa lei strumentalizzare tutto quello che c’è stato tra noi a me invece viene!” ha dichiarato in confessionale. Più piccato invece il commento di Oriana su Martina: “Questa ragazzina è troppo incoerente, ha la memoria troppo corta!” ha detto, facendo riferimento ad alcune affermazioni fatte da lei sull’interesse che prova nei confronti di Daniele.

Non è infine mancato il commento di Antonella Fiordelisi, chiaramente a favore della nuova ‘nemica’ di Oriana: “Daniele non è che si è comportato bene con Martina, lei non lo ha mai trattato male, lei ti ha dato il cuore sei tu che non eri preso da lei!”

