Oriana Marzoli, domanda hot ad Antonino Spinalbese/ “Hai scop*ato con Giaele?”. Lui…

Oriana Marzoli punta Antonino Spinalbese?

Oriana Marzoli è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 2022 con tutta la sua bellezza e avvenenza. L’influencer venezuelana che vive in spagna dove ha partecipato già a diversi reality trovando anche l’amore, ha attirato le attenzioni degli uomini della casa, in primis Edoardo Tavassi. Oriana, però, si sta concentrando principalmente sui vecchi concorrenti. Dopo aver consigliato ad Edoardo Donnamaria di essere più duro con Antonella Fiordelisi scatenando la reazione dello stesso Edoardo che l’ha invitata a non interferire nel suo rapporto, ha puntato anche Antonino Spinalbese.

Schietta, diretta e con un carattere abbastanza particolare, Oriana non ha perso tempo rivolgendo ad Antonino Spinalbese una domanda abbastanza scomoda che ha imbarazzato l’ex di Belen Rodriguez.

Le parole di Oriana Marzoli ad Antonino Spinalbese

Oriana Marzoli ha subito provato a capire che tipo di rapporto c’è tra Antonino Spinalbese e Giaele De Donà. Il feeling tra l’ex di Belen e Giaele ha attirato immediatamente l’attenzione di Oriana che ha indagato in piena notte subito dopo la puntata del Grande Fratello Vip 2022. “Avete scop*to?”, ha chiesto a bruciapelo Oriana ad Antonino.

“A me non mi cambierebbe nulla dirti se è successo qualcosa tra me e lei. – precisa Spinalbese – Niente, neanche mani… anzi mani sì ma solo per i massaggi. Ma tanto non è credibile, io mi sono arreso. Ma se ti fidi di me, non abbiamo fatto nulla, zero!”. “Può essere, non lo so…”, ha concluso Spinalbese.

Oriana si prende la corona della casa "Ma avete scopato?" Antonino farfuglia, Giaele nega "Allora con mani, handjob, blowjob??" 🤣 #gfvip pic.twitter.com/PP3e0HMOcA — gf vip h24 (@uomo_comune_) November 4, 2022

