Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: Antonella Fiordelisi é il motivo della rottura?/ La verità a Venezia 80

Grande fratello vip 7, Antonella Fiordelisi “terza incomoda” tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro

Antonella Fiordelisi é il motivo dell’ultima crisi nella lovestory Barbie & Ken del Grande Fratello vip 7, nata tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, e a Venezia 80 sbarca la clamorosa indiscrezione! Nelle ore segnate dal red carpet veneziano, il tappeto calcato dai vip appartenenti a vari settori e categorie roteanti come satelliti insieme al Cinema attorno ai vertici dello Starsystem, sono gli Oriele a destare il dubbio che Antonella, sia la causa della loro rottura. In un intervento concesso a mezzo media Tag24, mentre sfoggiano le loro mise tra loro contrastanti che dividono l’opinione dell’occhio pubblico, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si concedono a delle clamorose verità sulla loro lovestory tanto discussa. Daniele si dichiara fiero del ruolo di Cicerone in casa Veneto per Oriana e lei si dice emozionata della sua prima volta a Venezia 80. Dopodiché la parola passa alla Barbie, incalzata sull’amore e l’ultima rottura che avveniva tra i due ex Grande Fratello vip 7 qualche giorno fa, prima dell’appearance a Venezia 80.

Lei dichiara che l’amore che la vincola al Ken Veneto è più forte di ciò che li separa ad ogni rottura. Ma non solo. Interpellati poi sulla presenza veneziana dell’ex coinquilina nella Casa, Antonella Fiordelisi, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si dicono in antitesi tra loro, con la Barbie che dichiara guerra alla sportiva e il Ken che si dice vicino alla “terza incomoda”. Il che lascia intendere, all’occhio pubblico più malizioso, che la recente rottura degli Oriele sia dipesa proprio da Antonella Fiordelisi.

Le dichiarazioni sibilline, a Venezia 80

“Io non ho nessun rapporto… sono sempre stata chiara nel bene e nel male”, dichiara Oriana su Antonella e Daniele non fa eco alla Barbie e spiazza sulla sportiva: “io ce l’ho un rapporto…siamo rimasti in contatto”. E a rendere Antonella come principale indiziata nel ruolo di “terza incomoda tra fidanzati” é nel caso Oriele una recente confidenza ai fan sul Canale Broad su Instagram di Oriana Marzoli, dove la venezuelana taccia una ex Grande Fratello di muovere avances al suo Ken..

