Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: è crisi?/ Lui sbotta “Finitela di cag*re il ca*zo”

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro in crisi?

Uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 7, Oriana Marzoli ha ricevuto una sorpresa da Daniele Dal Moro che la stava aspettando fuori dal bunker di Cinecittà. La coppia, così, dopo aver trascorso insieme qualche giorno a Roma, ha fatto tappa a Milano e Veronica mostrandosi sempre insieme. Oriana che non vive in Italia si è così fermata a casa di Daniele che l’ha anche accompagnata alle serate in discoteca di cui è stata protagonista. Affiatati e molto complici hanno fatto sognare i fan che, tuttavia, nelle scorse ore, hanno cominciato a preoccuparsi.

Ad alimentare l’ansia dei fan è stata la presenza di Oriana in quel di Milano senza Daniele. La Marzoli è stata ospitata da Alberto De Pisis e ha trascorso una serata in compagnia delle amiche Giaele De Donà e Micol Incorvaia. L’assenza di Dal Moro non è passata inosservata al punto che i fan hanno cominciato ad inondare Daniele di messaggi.

Daniele Dal Moro zittisce il gossip

Nessuna crisi tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli che, nel corso della serata trascorsa con Giaele De Donà e Alberto De Pisis ha anche videochiamato Daniele che, poche ore prima, attraverso una Instagram story, aveva smentito tutte le voci di crisi con Oriana annunciando anche un’importante novità.

“Partendo dal presupposto che è da stamattina, non si sa perché, che leggo le più grandi st**nzate che l’uomo abbia mai creato, martedì vado a Madrid con bebè, quindi finitela di ca**re il c**zo. Grazie”, le parole di Daniele che ha così deciso di accompagnare Oriana in Spagna dove, dopo mesi, potrà rivedere la famiglia e gli amici.

“Martedì vado a Madrid con bebè, quindi finitela di cagare il cazzo” Daniele Dal Moro, te amo 🫶🏻 #oriele pic.twitter.com/FrIyYEYTOI — Pau 🤍 (@justbepau) April 21, 2023













