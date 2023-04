Oriana Marzoli, un ragazzo le tocca il lato B/ Video: spiacevole gesto in discoteca

Oriana Marzoli: un ragazzo le tocca il lato B in discoteca

Da quando si è conclusa l’avventura al Grande Fratello Vip 7, Oriana Marzoli è rimasta in Italia per stare insieme a Daniele Dal Moro e per i numerosi impegni lavorativi che la vedono protagonista, dopo essersi classificata seconda nel reality show di Canale 5. Nel fine settimana, e precisamente sabato 15 aprile, l’influencer venezuelana è stata ospite in una discoteca di Vicenza per incontrare i suoi fan.

Durante la serata, nonostante fosse in compagnia di Daniele Dal moro, Oriana Marzoli è stata vittima di uno spiacevole episodio: un ragazzo le ha toccato il fondoschiena. Sui social il festo è stato condannato duramente e subito sono circolati diversi video che mostrano cosa è successo di preciso nella discoteca di Vicenza.

Cosa è successo a Oriana Marzoli?

Oriana Marzoli si è posizionata in console con Daniele Dal Moro. Poi, accompagnata da una guardia del corpo, è scesa in mezzo alla foto per scattare foto con i fan e godersi lo spettacolo. Dalle immagini sembra proprio che qualcuno abbia allungato la mano per toccarle il fondoschiena. Oriana, presa alla sprovvista, ha fatto un piccolo balzo in avanti, allontanando con il braccio la mano del male intenzionato. Nonostante lo spiacevole episodio, Oriana continua a sorridere per le foto. Al momento la Marzoli non ha commentato l’accaduto. “Mi si riempiono gli occhi di lacrime se penso che una donna debba guardarsi costantemente le spalle perché neanche più libera di andare in discoteca, indossare ciò che più le piace e divertirsi”, ha scritto un fan della venezuelana commentando le immagini apparse sui social.

mi si riempiono gli occhi di lacrime se penso che una donna debba guardarsi costantemente le spalle perché neanche più libera di andare in discoteca, indossare ciò che più le piace e divertirsi e che sia invece concesso a dei ratti di fare SCHIFO. #oriele pic.twitter.com/YBdVAldudZ — hola bebè 💌 (@flvspd) April 16, 2023













