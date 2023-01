Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, è lite “Venderesti l’anima per il GF”/ Poi spunta…

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: dura lite al Grande Fratello Vip 2022

Dopo i baci, le coccole e gli abbracci, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro non si parlano più. I due si sono allontanati dopo la 29esima puntata del Grande Fratello Vip 2022 nel corso della quale Daniele è stato accusato di essere “incoerente” per essersi riavvicinato ad Oriana dopo averle rivolto delle critiche. Nel corso della puntata, inoltre, Daniele ha ribadito di stare bene con Oriana aggiungendo, però, di non riuscire a vederla come una futura fidanzata. Parole che hanno portato la Marzoli ad allontanarsi e a non cercarlo. Tuttavia, l’influencer, finita in nomination con Nikita Pelizon e George Ciupilan, parlando con gli amici, ha ribadito di voler da Daniele un gesto. Gesto che non è arrivato neanche dopo gli aerei che i due, nella giornata di ieri, hanno ricevuto dai fan.

Dopo l’ennesimo messaggio inviato dai fan, in giardino, tra Oriana e Daniele è scoppiata la lite. “Nemmeno mi parli e non so perché! Mi hai visto come stavo? Io mi sono messa a piangere”, ha detto Oriana. “Hanno monatto le clip e Sonia mi ha detto di tutto, anche qui dentro la casa mi hanno detto qualsiasi cosa contro e te dov’eri? Questa è la differenza tra me e te. Io ci rimango male solo se è uno a cui tengo che mi fa del male e basta. Tu volevi che dopo le critiche che ti hanno fatto in puntata venissi da te? Ma se in puntata mi hai detto che nemmeno volevi vedermi fuori? Come faceva a venirmi naturale starti accanto? In più ero in una nomination difficile e io mi aspettavo una parola da te”, ha aggiunto la Marzoli.

Durante lo scontro, tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono volate parole pesanti. Oriana ha accusato Daniele di essersi allontanato da lei per le critiche ricevute e non perchè non sia interessato. Dal Moro, da parte sua, è convinto che l’interesse che Oriana dichiara di provare nei suoi confronti non sia totalmente vero. “Tu venderesti l’anima per il GF. Hai fatto tutte queste coppie del ca**o per il programma televisivo de me**a. Questo pensiero non me lo toglie nessuno. A fine puntata sono venuti tutti da me e te no. Sono successe cose per le quali io non stavo bene, cose che non erano per colpa tua. Ti fa comodo parlare di Daniele questa settimana”, ha sbottato il veneto.

Daniele, poi, sfogandosi con Antonella Fiordelisi, ha svelato di non voler dare ulteriore visibilità ad Oriana perchè, essendo in nomination con Nikita e George a cui è molto legato, rischierebbe di favorire l’eliminazione di uno dei suoi amici. “Non voglio darle corda per alimentare questa storia che può essere controproducente per i miei due miei amici. Di base mi dispiace se escono tutti e tre. però ci sono differenze, due sono miei amici da settembre e siamo sempre andati d’accordo. Quindi io non faccio niente per facilitare l’uscita dei miei amici”, ha concluso.











