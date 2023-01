Oriana piange per Daniele Dal Moro, lui: “Non mi fido di lei”/ “Va con uno, un altro e poi viene da me?”

Daniele Dal Moro sempre più freddo con Oriana Marzoli al GF Vip: “Non mi fido di lei”

Non si smuove Daniele Dal Moro dalla sua posizione su Oriana Marzoli. Dopo essersi avvicinato a lei nei giorni scorsi, dopo l’ultima diretta del Grande Fratello Vip ha fatto nuovamente un passo indietro, allontanandosene e lasciandola scossa e in lacrime. Ha poi spiegato i motivi di questo comportamento in un confessionale andato in onda nel daytime del 26 gennaio.

“I motivi per cui siamo stati vicini ma non dormiamo insieme o altro è perché ho molti dubbi sul fatto di poter andare oltre quello che c’è stato fino ad adesso, quello che è il suo storico. – ha esordito, entrando poi nel dettaglio – A chi piacerebbe che un uomo o una donna vada prima con una persona, poi con un’altra, poi un’altra e poi arrivi da te?”

Oriana in lacrime per Daniele: “Non posso stare così, basta!”

Daniele Dal Moro non crede a Oriana, soprattutto del suo comportamento di questi giorni: “Non mi fido di Oriana e del suo avvicinarsi questa settimana che è in nomination, anche perché è in nomination con due persone a cui voglio davvero bene e il cui rapporto non è mai cambiato”, ha infatti aggiunto in confessionale.

Oriana, dal suo canto, è stufa di sentirsi quasi ‘sporca’ per ciò che è accaduto in Casa nei mesi scorsi: “Non è che perché tu non sei ancora capace di dimenticare che io sono stata con Antonino, che poi tutti stanno con tutti… sto sempre a sentire che dice ‘Devo dimenticare questa cosa’… Allora basta! Mi fa sentire come se avessi fatto una cosa schifosa.” si è sfogata la venezuelana. “Lui ha molta paura di come può apparire e si fa condizionare questa cosa con Oriana. – è stata invece l’analisi di Edoardo Donnamaria su Daniele – Ciò che lo può ferire è di non essere stato scelto, di mostrarsi debole”.

